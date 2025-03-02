Sofrada yangın var

EKONOMİ SERVİSİ

Derinleşen ekonomik krizin gölgesinde günden güne artan gıda enflasyonu gündemdeki yerini koruyor.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde gıda fiyatlarında en çok artışın Türkiye’de olduğunu açıkladı.

Gökce’nin derlediği verilere göre Siyonist işgal altındaki Filistin’in gıda enflasyonu bile Türkiye’nin altında. Gökce, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: “İsrail’in başlattığı saldırılar nedeniyle Filistin’de gıda enflasyonu 2024 yılı Kasım ayında yıllık bazda yüzde 121’e çıkarken, 2025 yılı Ocak ayında yıllık gıda enflasyon yüzde 21,86’ya düştü. Aynı dönemde Türkiye’de gıda enflasyonu yıllık bazda yüzde 41,76 olarak gerçekleşti. İran’da yıllık gıda enflasyonu yüzde 27,3 olurken, Mısır’da yüzde 20,8, Suudi Arabistan’da ise sadece yüzde 0,8 olarak gerçekleşti. Yani bu Ramazan gıda fiyatları açısından en çok yoksullaşanlar bizim halkımız oldu.”

Bugünün BirGün'ü

Gökce, açıklamasına şöyle devam ettti: “TÜİK’e göre 2003’ten bu yana ortalama fiyatlar 24 kat, gıda fiyatlarıysa 35 kat arttı! Gıda fiyatlarındaki artış dar gelirlileri ve çalışanları daha fazla etkiliyor. En düşük yüzde 20’lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 6,3’ünü alırken, bu grubun harcamaları içinde gıdanın payı yüzde 36,6. En yüksek yüzde 20’lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 48,1’ini elde ederken harcamaları içindeki gıdanın payı sadece yüzde 14,5. Yani emekliler, çalışanlar, dar gelirliler gıda harcaması yaptıktan sonra başka harcama kalemlerine daha az oranda para ayırabiliyor, varsıl olanlarınsa bütçesinde gıda harcamaları önemli bir yer tutmuyor. Yüksek enflasyon ve gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle bu Ramazan'da vatandaşın mutfağında yangın var.

İSTANBUL’DA YILLIK GIDA ENFLASYONU YÜZDE 46

İstanbul Ticaret Odası (İTO) da Şubat 2025’te İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi’nin aylık bazda yüzde 3,19 arttığını açıkladı. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 45,35 olarak hesaplandı. Geçen aya kıyasla, en yüksek fiyat artışı yüzde 4,14 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görülürken, onu yüzde 4,09 ile lokanta ve oteller, yüzde 3,93 ile konut, yüzde 3,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti. Ev eşyası harcamalarında yüzde 2,3, eğitimde yüzde 1.98, eğlence ve kültürde yüzde 1,48, ulaştırmada yüzde 1,40, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,25 oranında fiyat artışı yaşandı.

İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki değişimde, çeşitli mal ve hizmetler, lokanta ve oteller, konut ve gıda harcamaları gruplarındaki fiyat artışları etkili oldu. Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise Ocak 2025’teki yüzde 2,83’lük artışın ardından, Şubat 2025’te yüzde 2,33 yükseldi. Yıllık bazda toptan fiyatlar yüzde 35,10 artarken, yıllık ortalama değişim oranı yüzde 48,61 olarak gerçekleşti. Şubat ayında toptan fiyatlarda en yüksek artış yüzde 8,91 ile kimyevi maddeler grubunda kaydedildi. Gıda maddelerindeki artış yüzde 3,37 oldu. Yıllık ortalama bazda ise inşaat malzemeleri yüzde 95,42 ile en fazla fiyat artışı görülen grup oldu. Gıda maddelerindeki artış ise yüzde 46,39 oranında oldu. Onu yüzde 39,52 ile yakacak ve enerji, yüzde 36,80 ile işlenmemiş maddeler ve yüzde 31,60 ile madenler takip etti.