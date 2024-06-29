Soframızdan çaldılar: Asgari ücret, kıymaya yapılan zam oranında artsaydı 42 bin TL olacaktı

Asgari ücretlinin sofrasından bu yıl 60 kilogram kıyma, 349 kilogram tavuk eti, 104 kilogram beyaz peynir, 74 litre zeytinyağı ve 425 adet ekmek eksildi. Hesaplamalara göre, eğer asgari ücret kıymaya yapılan zam oranında artsaydı bu ay 42 bin TL olacaktı.

Milyonlarca yurttaş enflasyon altında ezilirken ekonomi yönetimi asgari ücrete ara zam yapılmayacağını açıkladı. Birçok kalemde beklenen fahiş zamlar elektrikteki fiyat artışı ile başlarken kaybeden yine dar gelirli oldu.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay’ın hesaplamalarına göre ocaktan bu yana asgari ücretlinin sofrasından 60 kilogram kıyma, 349 kilogram tavuk eti, 104 kilogram beyaz peynir, 74 litre zeytinyağı ve 425 adet ekmek eksildi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, ocak ayı maaşı ile 100 kilogram kıyma alan asgari ücretli, haziranda ise 40 kilo kıyma alabiliyor. Asgari ücret, kıymaya yapılan zam oranında artsaydı, bu ay 42 bin TL olacaktı.

GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ DURDURULAMIYOR

Ocakta 32 lira olan tavuk etinin kilogram fiyatı, haziranda 92 liraya çıktı. Ocakta maaşıyla 531 kilogram tavuk eti alabilen asgari ücretli, bu ay 182 kilo tavuk eti alabiliyor. Asgari ücret, tavuk etine yapılan zam oranında yükselseydi 48.880 bin lirayı bulacaktı. Orta kalite beyaz peynirin kilogram fiyatı ocakta 92 liraydı, bu ay 210 lira oldu. Asgari ücretli ocak maaşı ile 185 kilogram beyaz peynir alıyordu. Söz konusu rakam bu ay 81 kilograma geriledi. Asgari ücret peynire yapılan zam oranında yükseltilseydi temmuzda 38.808 TL olacaktı.

Ocakta 117 lira olan zeytinyağının litre fiyatı, haziranda 237 TL’ye çıktı. Ocakta asgari ücretle 145 litre zeytinyağı alınırken, bu rakam haziranda 71 litreye düştü. Asgari ücret zeytinyağı fiyatının zam oranına göre artsaydı 34.439 TL’yi bulacaktı.

Ocakta 8 TL olan ekmeğin fiyatı haziranda 10 TL oldu. Ocakta asgari ücretle 2.125 ekmek alınabilirken, haziranda bu rakam 1.700 adede düştü. Asgari ücret ekmeğe yapılan zam oranında artırılsaydı 21.250 TL olacaktı.

‘İKTİDAR, EMEKÇİNİN LOKMASINA GÖZ DİKTİ’

Ocak ayından bu yana asgari ücretlinin sofrasından eksilenleri hesaplayan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, iktidarı eleştirerek, "Enflasyonun yüzde 75’i aştığı, açlık sınırının 15 bin liradan 19 bin liraya, yoksulluk sınırı ise 49 bin liradan 62 bin liraya yükseldiği bir ortamda iktidar emekçilerimizin cebinin erimesini görmezden geliyor" dedi.

"İktidar emekçinin kursağından geçen lokmaya göz dikti" ifadelerini kullanan Akay, "Enflasyon yükseldi, alım gücü yerle yeksan edildi. Sefalet düzenini reddediyoruz" diye konuştu.