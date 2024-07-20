Sofraya oturmak her ay daha da pahalı hal alıyor

Ekonomi Servisi

Türkiye’yi gıda enflasyonunda dünyanın zirvesine taşıyan tarımsal girdi enflasyonundaki yükseliş eğilimi sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), verilerini açıkladı. Buna göre, endeks, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,85, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,58, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53,08 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 41,12 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,63, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,18 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 50,35, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 71,59 yükseliş görüldü.

OECD’nin mayıs ayı verilerine göre Türkiye gıda enflasyonunda büyük bir farkla zirvede. Mayıs gıda enflasyonu verilerine göre Türkiye’de gıda enflasyonu yüzde 70. Kalan 37 ülkenin toplam enflasyonu ise yüzde 72,7.