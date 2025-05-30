Sofya Opera ve Balesi, ‘Elektra’ ile İstanbul’daydı

Kültür Sanat Servisi

İstanbul’da 16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali kapsamında ‘Elektra’ Operası seyirciyle buluştu.

Uluslararası festivallerin gözde topluluklarından biri olan Sofya Opera ve Balesi, güçlü kadrosu ve etkileyici sahne prodüksiyonlarıyla Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Sahnesi’nde izleyicinin karşısına çıktı.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’dan gelen topluluk, Richard Strauss’un eseri ‘Elektra’ operasını sahneleyerek seyircilerden yoğun alkış aldı.

Plamen Kartaloff’un sahneye koyduğu, Yunan trajedisinin yer aldığı en güçlü eserlerden biri olan ‘Elektra’, intikam, adalet ve aile bağları gibi temaları büyük bir dramatik güçle işler.

Hugo von Hofmannsthal tarafından kaleme alınan librettosu, Sophokles’in klasik tragedyasından uyarlanmış olup; besteci Richard Strauss’un modern ve etkileyici müzik diliyle birleşerek sahnede adeta bir psikolojik gerilim atmosferi yaratır.

Sofya Opera ve Balesi Orkestrası’nı deneyimli şef Evan-Alexis Christ yönetti. Müzikal anlamda zengin orkestrasyonu ve yoğun dramatik yapısıyla dikkat çeken Elektra, seyirciyi baştan sona gerilim dolu bir yolculuğa çıkardı.

Fredy Franzutti’nin koreografisi, Leo Kulash’ın kostüm tasarımları, Sven Jonke’nin dekorları ve Andrej Hajdinjak’ın ışık tasarımı, seyircilere Elektra’nın karanlık ve büyüleyici dünyasını sundu.

Temsilde; Klytaemnestra rolünde Gergana Rusekova; Elektra rolünde Lilia Kehayova, Chryzothemis rolünde Tsevetana Bandalovska, Orest rolünde Atanas Mladenov, Aegisth rolünde Daniel Ostretsov sahnedeydi.