Sofya’dan İstanbul’a: Elektra’nın intikamı

Deniz Burak BAYRAK

Dünyanın önde gelen topluluklarından Sofya Opera ve Balesi, İstanbullu operaseverleri Antik Yunan mitolojisinin intikam dolu hikâyelerinden biriyle tanıştırmaya hazırlanıyor. 16’ncı Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin uluslararası işbirliklerinden biri olarak Richard Strauss’un ‘Elektra’ operasının temsili, gerilimli bir atmosfer yaratmaya aday.

Sofokles’in aynı adlı trajedisinden konusunu alan yapıt, intikam ve aile bağları teması etrafında dolanırken bestecinin benzersiz müzik dili ve Hugo von Hofmannsthal’ın etkileyici librettosunu harmanlıyor. Rejisör Plamen Kartaloff, 29 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi-Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenecek eserin ayrıntılarını anlattı.

Plamen Kartaloff

Elektra gibi güçlü bir klasik eseri sahnelerken neyi vurgulamak istediniz?

Sofya Opera ve Balesi Sahnesi’nde hayat bulan Elektra’nın rejisi, karakterlerin hızla akan bir gelişim süreci içinde sınandığı, sürekli dönüşen sahne tablolarından oluşan bir yapı olarak kurgulandı. Her bir sahne, kinetik bir devamlılık içinde birbirinden ayrışan olaylara yeni bir enerji kattı. Film kurgusunu andıran bir anlatım ritmiyle, farklı etkileşim alanlarının ustalıkla iç içe geçirilmesi sayesinde izleyici, baştan sona etkileyici ve sürükleyici bir dramın içine çekiliyor.

Richard Strauss'un müziği stilinizi etkiledi mi?

Strauss, hayal gücünün bizim öznel bakış açımızla yeniden biçimlenebilmesi için her şeyi sunmuş. Bu sayede kişisel bir rejisör yorumu ve sanatçılarla uyum içinde yürütülen yaratıcı bir işbirliğiyle, bir dehanın zamana meydan okuyan eserine her defasında yeni bir yaşam armağan edilebilir ve edilmelidir.

Oyuncu yönetimi açısından iç içe geçmiş duygularla dolu bir operada çalışmak zor mu?

Operanın, dünyanın repertuvar politikası modelleriyle denk düşen en zorlu yapıtlarla yol alması gerektiğine inanıyorum. Bu bağlamda, Elektra sahnelemesi, ulusal operamızın en iyiler arasında yer alma arzusunu ve sahip olduğu profesyonelliği kanıtlayan güçlü bir başlık niteliği taşıyor. Elektra; uçlarda dolaşan, yoğun çoksesliliğe sahip, bambaşka bir enerjiyi içinde barındıran sarsıcı bir eser çünkü derinlerden çağlayan, coşkun ve çok katmanlı bir ses nehri gibi bir yapıt. Eserin sahnedeki varlığına yön veren partisyon, müzik ve metni kendi rejisel bakış açımdan yorumlayarak izleyiciyi sürekli dönüşen ve gelişen temalar arasında âdeta bir kaleydoskopta ya da odaklanmış bir mercekten yansıyan, canlı ve dinamik bir eylemin içine taşıyacak bir görsel dünya kurmam için bana ilham veriyor.

Sahne tasarımı ve görsel atmosfer nasıl bir konsept üzerine kuruldu?

Benimsediğimiz yenilikçi yaklaşım, sahne tasarımının işlevselliğini en üst düzeye taşıma olanağı sundu. Böylece müzikal dramaturjinin vizyonu müziğin volkanik gücünden ve sahne sanatlarının derin etkisinden doğal biçimde doğan, kendine özgü bir görsel imgeyle bütünleşerek etkileyici ve anlam yüklü bir yapım estetiğiyle güvence altına alındı.

Agamemnon’la anlatılan intikam, suç gibi motifler günümüzde de yankılanıyor mu?

Elektra, yalnızca yüz yıl önce yazılmış modern bir başlık değil; aynı zamanda günümüz seyircisi ve dinleyicisi için bir ders çünkü sahnede olanlar, çağdaş kahramanların gerçek karakterleriyle özdeşleştirilir. İntikam arzusu ve takıntı, insan doğasına hiçbir zaman yabancı olmamıştır.

Bu klasik trajedi bugün bize ne anlatıyor?

Elektra, son derece zorlayıcı ve meydan okuyan bir eserdir. Strauss, bu yapıtında söylenebilecek her şeyi söylemiş, imgelem dünyasının şekillenmesine sınırsız bir alan tanımış. Binlerce yıl öncesine uzanan bu öykünün sahne sanatına dönüşmüş hâli, günümüzde de insanları—ister Avrupa’da ister Asya’da yaşasınlar—derinden etkilemeye devam etmektedir. Zira eserin taşıdığı müzikal ve duygusal yoğunluk, iki büyük sanatçının bu yapıta yüklediği eşsiz enerjiden kaynaklanmaktadır.

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SOFOKLES’İN TRAJEDİSİNDEN…

Miken Kralı Agamemnon ile Clytemnestra'nın kızı olan Elektra’nın hikâyesi, Sofokles'in günümüze ulaşan yedi oyunundan biridir. Trajediye göre, Agamemnon’un soyu lanetlidir ve ailedeki herkesin sonları hep trajik bir şekilde olmuştur. Agamemnon Truva Savaşı’ndayken Clytemnestra, onu düşmanı Aigisthos ile aldatmaktadır. Savaştan dönünce onu bir balta ile öldürürler. Elektra aradan yıllar geçmesine rağmen annesine düşmandır. Annesi ve âşığı Aigisthos, Elektra'yı saraya hizmetçi yapmışlardır. Erkek kardeşi Orestes'in gelip, babasının öcünü alacağı günü beklemektedir. Ona göre babasını ve nasıl öldüğünü unutmak hainliktir. Orestes döner; annesi ve Aigisthos'u öldürür ve intikamını alır.