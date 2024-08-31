Sofyan Amrabat, Fenerbahçe-Alanyaspor maçını tribünden izledi

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de Alanyaspor ile karşılaşırken sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Dusan Tadic (2) ve Edin Dzeko’dan geldi. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bugün Faslı futbolcu Sofyan Amrabat’ı İstanbul’a getirtti.

28 yaşındaki orta saha, akşam saatlerinde ise Ülker Stadyumu’na gelerek, sarı-lacivertlilerin Alanyaspor ile oynadığı müsabakayı tribünden takip etti.

Amrabat’ın yarın resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.