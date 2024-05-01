Soğan başağı toplamaya gittiği tarlada cesedi bulundu

ADANA'da Şerife Arısan'ın (72), soğan başaklarını toplamak için gittiği tarlada cansız bedeni bulundu.

Olay, sabah saatlerinde İmamoğlu ilçesi Ayvalı köyünde meydana geldi. Köydeki tarlada hasadın ardından kalan soğan başakları, köylüler tarafından toplanmaya başlandı. Köylülerden Şerife Arısan da sabah erken saatlerde başak toplamaya gitti. Bir süre sonra tarlanın sahibi, Arısan'ın cesedini buldu. Tarla sahibinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından Şerife Arısan'ın cesedi, adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Arısan'ın kesin ölüm sebebi, otopsiyle belirlenecek.