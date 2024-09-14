Soğan yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Çorum’un Alaca ilçesinde, başka tarlaya geçmeye çalışan soğan yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesine bağlı Sultan Köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Halil A.(28) yönetimindeki kamyon bir tarladan soğan yüklemesi yaptı, daha sonra başka bir tarladan da yükleme yapmak için hakaret etti tarla sınırına geldiği sırada sürücüsünün kontrolden çıkan kamyon devrildi.

Kazada kamyon sürücü Halil A.(28) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ın konuyu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yaralı Sürücü’ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.