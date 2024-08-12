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Soğanlı-Bağcılar arasındaki tramvay seferleri durduruldu

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki Soğanlı istasyonu bölgesinde bir binanın yıkılma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle bazı duraklarda seferler durduruldu.

Güncel
  • 12.08.2024 13:49
  • Giriş: 12.08.2024 13:49
  • Güncelleme: 12.08.2024 13:54
Kaynak: AA
Soğanlı-Bağcılar arasındaki tramvay seferleri durduruldu
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İstanbul'da Soğanlı-Bağcılar arasındaki tramvay seferleri durduruldu

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Soğanlı istasyonu bölgesinde bulunan bir binanın yıkılma riski olduğu belirtildi.

Bu gerekçeyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlerin Soğanlı-Bağcılar arasında durdurulduğu ifade edilen duyuruda, tramvay hattının Kabataş-Soğanlı arasında hizmet verdiği kaydedildi.

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