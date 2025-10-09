Soğuk algınlığı, grip ve Covid nasıl ayırt edilir? Nasıl korunmalı?

Virüslerin yol açtığı grip ve soğuk algınlığı dahil hastalıklar yıl boyunca görülüyor.

Havaların soğumasıyla birlikte grip, soğuk algınlığı ve Covid vakalarında artış yaşandığı belirtiliyor.

Grip, soğuk algınlığı ve Covid hastalıklarının benzer belirtileri olsa da ayırt edici özellikleri de mevcut.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre tıp doktoru Oscar Duke, hastalıkların ayırt edilmesi ve nasıl korunulacağı ile ilgili tavsiyelerde bulundu.

SOĞUK ALGINLIĞI

Soğuk algınlığı genellikle yavaş yavaş başlar. Burnu ve boğazın arka kısmını etkiler, bazılarında ağzın arka tarafında gıdıklanma olur.

Bir diğer erken uyarı işareti kulakta basınç hissi olabilir. Virüs daha da ilerlerse akciğerlere ulaşabilir ve inatçı bir öksürüğe yol açabilir.

Ancak çoğunlukla bu belirtiler günlük hayatımıza devam etmemizi engellemez.

GRİP

Grip genellikle vücut ağrıları, ateş ve kas zayıflığını da beraberinde getirebilir.

Grip sizi illa yatağa düşürmek zorunda değil ama çoğu zaman öyle hissettirebilir.

Pandemiden bu yana Covid işi daha da karmaşık hale getirdi, çünkü grip ile çok benzer belirtilere sahip.

COVİD

Covid'i diğerlerinden ayırabilecek bazı kendine has işaretleri var:

>> Koku ya da tat kaybı,

>> Yeni varyantlar Stratus ve Nimbus bu kış yayılırken görülen "jilet gibi keskin" boğaz ağrısı,

>> İshal.

Uzmanlara göre, bazıları tarafından Stratus olarak adlandırılan XFG ve Nimbus olarak bilinen NB.1.8.1 şu anda yaygın olarak görülen Covid varyantları. Bunlar önceki Covid-19 varyantlarına kıyasla daha büyük bir tehdit oluşturmuyor. Ancak virüsün son zamanlarda geçirdiği genetik değişiklikler enfeksiyon olasılığını artırabilir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Alpay Azap, test yaptırılan hastaların neredeyse yüzde 80'inde Covid virüsüne rastlandığını belirtiyor. Son vakalarda ses kısıklığı veya keskin boğaz ağrısı gibi belirtiler bildiriliyor.

MASKE ÖNERİSİ

Belirtileriniz varsa ve evden çıkmanız gerekiyorsa, yüz maskesi takmanız öneriliyor.

İngiltere'nin Ulusal Sağlık Hizmetleri NHS, boğaz ağrısı için bol sıvı tüketmenin ve bir çay kaşığı balın faydalı olabileceğini söylüyor.

• Parasetamol: Eğer kullanmanızda sakınca yoksa bu ilaç ya da ibuprofen ilk başvurulacak seçeneklerdir. Ateşi düşürmede ve ağrıyı hafifletmede oldukça etkilidirler. Ama unutmayın, birçok öksürük ve soğuk algınlığı şurubu az miktarda da olsa parasetamol içerir; bu yüzden yanlışlıkla fazla almadığınızdan emin olun.

• C vitamini: Soğuk algınlığından korunmaya yardımcı olduğu düşünülür. Fakat bu konuda çok güçlü kanıtlar yoktur. Eksiklik söz konusu değilse, sağlıklı ve dengeli beslenmeye odaklanmak çok daha önemlidir.

• D vitamini: Kışın güneş ışığının azaldığı ülkelerde D vitamini takviyesi almak tavsiye edilir.

• Dekonjestan sprey: Burun açıcı spreyler harika hissettirir ve anında rahatlama sağlar. Ancak çok sık kullanılırsa "geri tepme tıkanıklığına" yol açabilir. Yani burun sprey olmadan şişmeye başlar. Bu yüzden en fazla dört-beş gün kullanmanızı öneririm.

• Tavuk çorbası: Virüslerle doğrudan savaştığına dair güçlü bir kanıt olmasa da, sıcağı boğazınızı rahatlatabilir ve belirtileri hafifletebilir. Ayrıca vücudu sıvı alımıyla destekler; enfeksiyonla savaşırken bol sıvı almak çok önemlidir.