Soğuk hava Antalya'da da hissedildi, güneşe rağmen sahil boş kaldı

İrem GÜNEYBAZ- Aysu DURSUN/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Antalya'da da soğuk hava etkisini gösterdi. Hafta sonları yoğunluk yaşanan Konyaaltı Sahili, güneşli havaya rağmen pazar günü beklenen kalabalığı görmedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Antalya'da hava sıcaklığı 7 dereceyi gösterirken, sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düştü. Hissedilen sıcaklık ise 4 dereceye geriledi. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk hava hissedilirken, pazar günü güneşli olmasına rağmen Konyaaltı Sahili boş kaldı. Denize giren ve sahilde vakit geçirenlerin azlığı dikkati çekti. Sahilde vakit geçirenler ise Torosların manzarası eşliğinde keyifli vakit geçirdi. (DHA)

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