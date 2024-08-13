Soğuk hava deposu yangın sonucu kullanılamaz hale geldi



Yangın, Isparta’nın Gelendost ilçesine bağlı Hacılar Köyü mülki sınırları içerisinde Soğuk Hava Deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K.’ya (60 ) ait soğuk hava deposundan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, jandarma ve Gelendost ve Eğirdir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıkış sebebinin ekiplerce araştırıldığı bildirildi.