Soğuk Hava Geliyor: İstanbul'a Kar mı Geliyor? (6-10 Aralık 5 Günlük Hava Durumu)

İstanbul'da hava sıcaklıkları bir anda düşmeye başladı ve vatandaşlar “Soğuk hava dalgası ne kadar sürecek, İstanbul’a kar mı geliyor?” sorularına yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6-10 Aralık tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunu paylaşırken; kentte sıcaklıkların belirgin şekilde azalacağı görülüyor. Peki kar beklentisi var mı? İşte detaylı İstanbul hava durumu…

İSTANBUL’DA SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞÜYOR

Son günlerde ılıman seyreden hava, hafta sonuyla birlikte yerini daha serin ve yağışlı bir havaya bırakıyor. Özellikle pazar ve pazartesi günlerinde etkili olması beklenen sağanak yağışlar, sıcaklıkları mevsim normallerinin altına çekecek. MGM verileri, soğuk havanın adım adım İstanbul’a yaklaştığını gösterirken, vatandaşların en çok merak ettiği konu “kar yağışı olacak mı?” sorusu oldu.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU (6-10 ARALIK)

Tarih En Düşük Sıcaklık En Yüksek Sıcaklık 06 Aralık Cumartesi 11°C 19°C 07 Aralık Pazar 11°C 16°C 08 Aralık Pazartesi 10°C 13°C 09 Aralık Salı 7°C 14°C 10 Aralık Çarşamba 6°C 14°C

İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI?

Soğuk havanın etkisini artırması kar ihtimalini gündeme getirdi. MGM’nin 6-10 Aralık tahminlerine göre İstanbul’da bu tarihler arasında kar yağışı beklenmiyor. Ancak sıcaklıkların özellikle gece saatlerinde hızla düşmesi, yüksek kesimlerde zaman zaman “soğuk yağış” türlerinin görülme ihtimalini artırabilir. Kent genelinde ise kuvvetli sağanak yağışlar ve yer yer bulutlu hava hakim olacak.

HAVA DURUMU DEĞİŞİMİ: GÜN GÜN BEKLENEN ETKİLER

06 Aralık Cumartesi – Ilıktan Soğuğa Geçiş

Günün en yüksek sıcaklığının 19°C olmasına rağmen akşam saatlerinden itibaren soğuk hava etkisini artıracak. Çok bulutlu atmosfer, sıcaklık düşüşünün ilk sinyallerini verecek.

07 Aralık Pazar – Kuvvetli Sağanak ve Soğuma

Günün en belirgin hava olayı kuvvetli sağanak yağışlar olacak. Sıcaklık 16°C’ye kadar düşerken nem oranı yükseliyor. Bu gün İstanbul’da rüzgâr ve yağışla birlikte üşütücü hissedilen sıcaklık bekleniyor.

08 Aralık Pazartesi – Devam Eden Yağış ve Sıcaklık Kaybı

Pazartesi günü sağanak yağış sürerken sıcaklıkların 10-13°C aralığında kalması bekleniyor. Soğuk hava kitlesinin İstanbul’a tam olarak yerleştiği günlerden biri olacak.

09 Aralık Salı – Hissedilir Soğuk

En düşük sıcaklık 7°C’ye kadar inecek. Yağış beklenmiyor ancak çok bulutlu ve kuru soğuk hâkim olacak.

10 Aralık Çarşamba – Haftanın En Soğuk Günü

Çarşamba günü sıcaklık sabah saatlerinde 6°C’ye kadar düşüyor. Çok bulutlu, kış havasına yaklaşan bir atmosfer hissedilecek.

İstanbul’a kar geliyor mu?

MGM’nin son tahminlerine göre 6-10 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da kar yağışı beklenmiyor. Ancak sıcaklıkların düşmesi, ilerleyen günlerde kar ihtimalini gündeme getirebilir.

En yağışlı gün hangisi olacak?

07 Aralık Pazar günü kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Soğuk hava ne kadar sürecek?

En az 10 Aralık Çarşamba gününe kadar soğuk havanın etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.

İSTANBUL KIŞA HAZIRLANIYOR

6-10 Aralık hava tahminlerine bakıldığında İstanbul’da belirgin bir soğuma trendi göze çarpıyor. MGM verileri kar yağışı ihtimalini şu an için düşük gösterse de sağanaklar ve düşen sıcaklık kışın kapıda olduğunu kanıtlıyor. Vatandaşların özellikle pazar ve pazartesi günleri etkili olması beklenen yağışlara karşı tedbirli olması öneriliyor.