Soğuk hava hayvanları da etkiledi

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, uzayan mevsim geçişleri ve sıcaklık farklarının büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda mevsimsel hastalıklarda artışa neden olduğunu belirterek, "Özellikle yetiştiricilerimizin pnömoniye karşı, akciğer enfeksiyonlarına karşı hayvanlarını aşılatmaları bu dönemde daha uygun olacaktır. Aşılar her zaman için hayvanları bu hastalıklara karşı koruyacaktır" dedi.

Mevsim geçişinin uzamasıyla mevsimsel hastalıklarda artış yaşandığını söyleyen Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, "Kış ayları biraz uzadı. Özellikle biraz daha yağmurlu ve karlı soğuk günler de devam ediyor. Aslında hayvanların artık kapalı ortamlardan meralarda yayılıma çıkması lazım. Tabii bu mevsim geçişinin de uzaması ile birlikte birtakım mevsimsel hastalıklar veya paraziter enfeksiyonların da ortaya çıktığı bir dönemle karşı karşıyayız. Çünkü biz direkt hayvanlarla meşgul olduğumuz için özellikle de büyükbaş hayvanlarla. En başında havalarda artık gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının çok olmasından dolayı solunum problemleri ile ilgili hastalıklar artık daha sık görülmeye başlandı. Bu amaçla da yetiştiricilerimiz, özellikle büyükbaş hayvanlarda bu problemi daha çok görürdü ama artık küçükbaşlarda da akciğer enfeksiyonlarını yoğun bir şekilde görebiliyoruz. Buna binaen koruyucu aşılarını, ki özellikle yetiştiricilerimizin pnömoniye karşı, akciğer enfeksiyonlarına karşı hayvanlarını aşılatmaları bu dönemde daha uygun olacaktır. Çünkü tedaviden önce koruyucu hekimlik bizim en başında yapmış olduğumuz hekimlik standartlarımız. Aşılar her zaman için hayvanları bu hastalıklara karşı koruyacaktır" dedi.

Ergül, yağışların ardından artan popülasyonu nedeniyle kene enfeksiyonlarının da sık görüldüğünü söyleyerek, "Bir de yağışlardan sonra daha sulak alanların da olması ile birlikte özellikle küçükbaşlarda yoğun bir kene enfeksiyonu olduğunu görüyoruz. Keneler ısırdıkları zaman birçok hastalığı nakledebiliyorlar aynı insanlardaki kanamalı ateş gibi. Özellikle küçükbaş hayvanlarda alerjik reaksiyonlara, sarılık ya da birçok hastalıklara yol açabiliyor. Tedbir olarak sulandırıp pompalarla sıkabilecekleri ilaçlarla ya da hayvanlara enjeksiyon tarzında yapabilecekleri iğneler veya ense damlalarıyla hayvanlarını ilaçlarlarsa keneyle oluşabilecek paraziter enfeksiyonları da önlemiş olurlar. Çünkü bu dönemde her seneden daha fazla bir kene enfeksiyonu var ortalıkta. Hayvanların üzerinde de biz bunu görebiliyoruz. Özellikle koyunların kulaklarında, karın altlarında, koltuk altlarında yoğun bir kene enfeksiyonu bulunmaktadır. Bu da hayvanlarda ister istemez verim kaybına ve hastalıklara, hatta ölümlere kadar giden de durumlar oluyor. Bunun için keneye karşı da hayvanlarımızı bu dönemde ilaçlamış olursak önümüzdeki dönemi rahat ve sağlıklı bir şekilde atlatmış oluruz" ifadelerini kullandı.