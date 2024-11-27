Soğuk hava ürolojik sağlığı tehlikeye sokuyor

Eskişehir Şehir Hastanesi Üroloji Bölümünden Doç. Dr. Coşkun Kaya, soğuk havaların etkili olmasıyla ürolojik rahatsızlıkların farklı semptomlar gösterebileceğini belirterek, “Bu ürolojik sorunları önlemek için basit önlemler uygulanabilir” dedi.

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte birçok sağlık sorunu ortaya çıkabiliyor. Üroloji uzmanları da soğuk havaların bazı ürolojik rahatsızlıkları tetikleyebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Özellikle mesane ve idrar yollarının soğuğa karşı hassasiyeti, sağlık problemlerinin oluşmasına ortam hazırlıyor. Bazı basit önlemlerle ürolojik sağlığın korunabileceğini belirten Eskişehir Şehir Hastanesi Üroloji Bölümü’nde görevli Doç. Dr. Coşkun Kaya, bol su tüketimine dikkat çekti.

“SU TÜKETİMİ VE KİŞİSEL HİJYEN RAHATSIZLIKLARIN OLUŞMASINDA ENGEL OLABİLİR”

Soğuk havanın bağışıklık sistemini etkileyerek hastalıklara neden olabildiğini belirten Doç. Dr. Coşkun Kaya, “Soğuk hava bağışıklık sistemimizi zayıflatabilir ve bu da idrar yolu enfeksiyonlarına yol açabilir. Bu enfeksiyonlar sık ve ağrılı idrara çıkma, idrarda yanma gibi belirtilerle kendini gösterir. Özellikle soğuk günlerde yeterli su tüketimi ve kişisel hijyen rahatsızlıkların oluşmasında engel olabilir” dedi.

“SOĞUK HAVA BÖBREK TAŞI AĞRISINI ARTIRABİLİR”

Böbrek taşıyla ilgili rahatsızlığı bulunanların soğuk havalarda su tüketimine ekstra dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Kaya, “Böbrek taşı sorunu yaşayanlar için soğuk hava, ağrıyı artırabilir. Kışın su tüketiminin azalmasıyla birlikte taşların idrar yollarında hareketi zorlaşabilir. Bu nedenle, böbrek taşı öyküsü olanların kış aylarında sıvı tüketimine özen göstermesi gerekiyor” diye konuştu.



“Bel ve pelvik bölgenin sıcak tutulması prostat sağlığını korumak için önemli”

Prostat hastalığının da soğuk havaya bağlı olarak rahatsızlık oluşturabildiğini belirten Doç. Dr. Kaya, “Soğuk hava prostat iltihabını (prostatit) tetikleyebilir veya var olan şikayetleri artırabilir. Özellikle bel ve pelvik bölgenin sıcak tutulması prostat sağlığını korumak için önemli. Prostat iltihabına karşı sıcağa dikkat ederek bu dönemi daha rahat atlatabilirsiniz” dedi.

“SOĞUK HAVA BAZI KİŞİLERDE CİNSEL FONKSİYON SORUNLARINA NEDEN OLABİLİR”

Cinsel fonksiyonların da soğuk havadan etkilenebildiğini belirten Coşkun Kaya, “Dolaşımı etkileyen soğuk hava bazı kişilerde cinsel fonksiyon sorunlarına neden olabilir. Sertleşme sorunu olan kişiler, bu dönemde vücutlarını sıcak tutarak ve düzenli egzersiz yaparak kan dolaşımını destekleyebilir” ifadelerini kullandı.

“İDRAR KAÇIRMA PROBLEMLERİ ARTABİLİR”

Soğuk havanın mesane kaslarında oluşturduğu kasılma neticesinde idrar kaçırma problemleri yaşanabildiğini belirten Doç. Dr. Kaya, “Soğuk hava, mesane kaslarının ani kasılmasına yol açarak bazı kişilerde idrar kaçırmaya neden olabilir. Bu durumdan korunmak için mesaneyi düzenli olarak boşaltmak ve vücut ısısını korumak önemlidir” dedi.

“BELİRTİLER ORTAYA ÇIKTIĞINDA BİR ÜROLOJİ UZMANINA BAŞVURMAYI İHMAL ETMEYİN”

Soğuk havaların tetiklediği rahatsızlıklardan korunmanın mümkün olduğunu belirten Eskişehir Şehir Hastanesi Üroloji Bölümü’nde görevli Doç. Dr. Coşkun Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“Soğuk havalarda vücut ısısını korumak, mesane ve böbrek sağlığı için önemlidir. Kışın sıvı tüketimini ihmal etmemek, özellikle böbrek taşı oluşumunu engellemeye yardımcı olabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirici besinler tüketmek de idrar yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucudur. Soğuk havaların getirdiği ürolojik sorunları önlemek için bu basit önlemleri uygulayarak sağlığınızı koruyabilirsiniz. Şüpheli belirtiler ortaya çıktığında bir üroloji uzmanına başvurmayı ihmal etmeyin.”