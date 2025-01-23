Soğuk havalar Gaziantep’te aktarlara ilgiyi artırdı

Gaziantep’te soğuk havalarda vatandaşlar soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlardan korunmak için aktarlara ilgi gösteriyor.

Gaziantep’te soğuk havalarda hasta olan yada hastalıktan korunmak isteyen vatandaşlar, çareyi aktarlarda buluyor. Zencefil, ıhlamur, hibiskus, zahter ve ada çayı gibi bağışıklık sistemini güçlendiren ürünleri talep eden vatandaşlar, aktarlarda yoğunluk oluşturuyor. Vatandaşlar, kimyasal ilaçlara alternatif olarak bitkisel çözümleri tercih ediyor. Gaziantep’te aktarıcılık yapan Semih Sepin, vatandaşların kışın genelde karışım olarak bilinen kış çayı ile zahter çayı ve ıhlamuru tercih ettiğini söyledi.



“Gaziantepli vatandaşlar zahter çayını ve ıhlamuru tercih ediyor”

Kış aylarında bitki çaylarına ilginin fazla olduğunu ifade eden 24 yaşındaki Semih Sepin, “Kış aylarında vatandaşlar zahter çayına talep gösteriyor. Yapımı kolay ve ses kısıklığı başta olmak üzere soğuk algınlığa iyi geldiği için çok tercih ediliyor. Ihlamur ve ada çayı gibi bitki çaylarına da talep yoğun. Zencefil ve zerdeçalı karıştırıp sabah tüketen vatandaşlar da var. Müşteriler doğal olduğu için aktarlara sık sık gelip alışveriş yapıyor. Gaziantepli vatandaşlar zahter çayını ve ıhlamuru tercih ediyor. Bu bitki çayları bronşit, grip, soğuk algınlığı ve iltihap gibi hastalıklarına iyi gelir” dedi.



“Ben tüm vatandaşlara doğal bitki çaylarını tavsiye ediyorum”

Doğal bitki çaylarının insan vücuduna iyi geldiğini söyleyen vatandaşlardan Ökkeş Kömür, “Geleneksel bitkiler insan anatomisine uygun. Bu yüzden kışın soğuk algınlığı gibi hastalıklara iyi gelmesi amacıyla doğal bitki çayları kullanıyoruz. Ben tüm vatandaşlara doğal bitki çaylarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.