Soğuk havaya aldırmadan denizde yüzdüler

HATAY'ın Samandağ ilçesinde 2 kişi soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi.

Sabah saatlerinde Samandağ ilçesindeki plajda denize giren Ahmet Zahid Çökmez ve Burak Kimyonşan, hava sıcaklığının 11 derece olduğu bölgede soğuğa aldırmadan yaklaşık 1 saat yüzdü.

İkilinin beraber sahile geldiği arkadaşlarının cep telefonuyla çekip, sosyal medyada paylaştığı video, bölgede büyük ilgi çekti. Gazetecilerin sorularını cevaplayan ve sağlık için yüzdüklerini söyleyen Kimyonşan, "Sağlık için yüzdük, daha önce de bunu yapıyorduk. Biz yüzerken insanlar bize bakıyordu. Bazıları sordu nasıl soğuk mu diye. Aslında denize girdikten sonra alışıyor insan. Herkese öneririz" dedi.