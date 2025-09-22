'Soğuk Savaş' programı sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı

'Soğuk Savaş' isimli YouTube kanalında yayınlanan bir programda, bir hadis üzerinden üretilen şaka nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Program sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi.

Ceylan Sever'in aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada, “Peygamberimiz Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanununun 216/1. Maddesi uyarınca "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

'Soğuk Savaş' isimli şaka programında sunucu Boğaç Soydemir, karşısındaki konuğa "İçki bütün kötülüklerin anasıdır" sözü üzerinden bir şaka yapmış, söz konusu kısım kesilerek sosyal medya platformları üzerinden hedef gösterilmişti.

SOYDEMİR'DEN ÖZÜR

Daha sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Boğaç Soydemir, şaka nedeniyle kırılan insanlardan özür dilerken şakanın izleyicilerden geldiğini ve ilk kez o sırada okuduğunu söyledi. Söz konusu kısım yayından kaldırıldı.

Soydemir'in açıklaması şu şekilde:

"Geçtiğimiz günlerde yaptığım bir şaka ile kırdığım insanlardan özür dilemek istiyorum. Böyle bir niyetim kesinlikle yoktu. Normalde kendi yaptığım şakalarda hassasiyet göstermeye özen gösteriyorum. Ancak o sırada izleyicilerden gelen şakalara geçmiştik ve ben de o şakayı ilk defa o sırada okudum. O an için basit bir kelime şakası sandım fakat sonrasında üzerine düşünmem gerekirdi. Arkadaşlarım uyarınca fark ettim. Haklısınız. Bunun için özür diliyorum. İlgili kısmı yayından kaldırdık."