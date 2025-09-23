'Soğuk Savaş' programının sunucusu Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklandı

“Soğuk Savaş” isimli YouTube kanalında bir hadis üzerinden yapılan şaka nedeniyle haklarındaki soruşturma kapsamında gözaltına alınan program sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz'ün tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verdi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Soruşturma kapsamında programı sunan Soydemir ve programa konuk olan Akgündüz gözaltına alındı.

TUTUKLAMA KARARI

Savcılıkta ifade veren Soydemir ve Akgündüz, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Soydemir ve Akgündüz'ün "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.