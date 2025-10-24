'Soğuk Savaş' programının sunucusu Soydemir ve Akgündüz hakkında tahliye kararı

HABER MERKEZİ

Bir hadis üzerinden yapılan şaka yaptıkları iddiasıyla haklarındaki soruşturma kapsamında tutuklanan Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz için yargılandıkları davanın 2. duruşmasında tahliye kararı çıktı.

ANKA'nın aktardığına göre, davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma saat 11.16’da başladı. Soydemir ve Akgündüz'e destek için meslektaşları ve aileleri mahkeme salonundaydı. 2 isim, bulundukları cezaevinden SEGBİS ile bağlandı.

Boğaç Soydemir’in avukatı Ali Rıza Dizdar, duruşma başlarken, Soydemir’in ifadeye çağırılmadan önce, "yaptığı şakayla insanları kırdığı için özür dileyen bir tweet attığını" belirtti.

SAVCILIK, TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINI İSTEDİ

Savcılık, esas hakkındaki mütalaasında yargılananların iddianamedeki şekliyle cezalandırılmasını ve tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mütalaaya karşı savunması alınan Soydemir, şunları söyledi:

“Bahsi geçen sözün hadis olduğunu bilmiyordum. Öğrendiğimde videoyu yayından kaldırdım. Şahsi hesaplarımdan özür mesajı yayınladım. Hem programın doğal akışından dolayı hem de öğrendikten sonra yaptıklarımla planlı veya kasıtlı hareket etmedim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum.”

Akgündüz ise, şunları şu şekilde konuştu :

“Mütalaayı kabul etmiyorum. Şu an karşınızda annem ve babam duruyor. Asla yapmadığım bir suçtan 32 gündür tutukluyum. Daha önce de bahsettiğim gibi o programa konuk olan sanatçı ekibinden biri olarak geldim. Peygamber efendimizin hadisi olduğunu bilmiyordum. Bilseydim asla programa gelmez ve yayınlatmazdım. Ben bir müslümanım. Dinimizle alay edecek bir şey yapacak birisi değilim. Orada tamamen programın formatı gereği gülmek zorunda kaldım, soruyu anlamamıştım. Önce Allah’a sonra size sığınarak beraat ve tahliye talep ediyorum.”

AVUKATTAN SAVCIYA TEPKİ

Avukat Ali Rıza Dizdar ise savunmasında şunları kaydetti:

“‘Bilim nerde olursa olsun git öğren’ derler. Ben sayın savcının mütalaası karşısında şaşkınlığa düştüm. “İçki bütün kötülüklerin anasıdır” sözü Hz. Muhammed’in olarak bilinmesine rağmen, onun değildir. Burada Muhammed’e ait bir hadis yok. Biz size bilimsel bir mütalaa verdik. O kelimeyi de yanlış biliyorlar. Milf bir içkidir. Baharatlı bir içkidir. Ben de içtim kendime gelemedim 10 gün. ‘Bu hadistir’ diye ayağa kalkanlar ‘Atatürk ayyaştır’ diyen Kadir Mısıroğlu’nun tayfasıdır. Biri bir şey demiş, diğeri de gülmüş. Ben gerçekten anlayamıyorum. İslamiyet iyi ama kötü olan insan. Ben bunu anlayamıyorum, bir cumhuriyet savcısının bu dosyada ceza ya da tutukluluk devam istemesini anlayamıyorum.”

Daha sonra Dizdar, kovuşturmanın genişletilmesi isteminde bulunarak, “Bilirkişi raporu istiyorum. Böyle bir hadis yok. Araştırılsın bakalım” dedi. Hakim, talebi reddetti.

HAKİM, TAHLİYE KARARI VERDİ

Son sözleri sorulan Akgündüz ve Boğaç, kaçma şüphelerinin olmadığını ve delil karartma gibi bir niyetlerinin olmadığını söyleyerek tahliyelerini ve beraatlerini talep etti. Karar için verilen aranın ardından hakim, her iki tutuklu için de 7 ay 15 gün ceza vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Tutuklular hakkında tahliye kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Soydemir ve Akgündüz, 'Soğuk Savaş' isimli YouTube kanalında bir hadis üzerinden şaka yapmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Eylül'de Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı vermişti.

Soruşturma kapsamında programı sunan Soydemir ve programa konuk olan Akgündüz gözaltına alınmıştı.

TUTUKLAMA KARARI

Savcılıkta ifade veren Soydemir ve Akgündüz, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Hakimlik, 23 Eylül'de, Soydemir ve Akgündüz'ün "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanmalarına karar vermişti.

Soydemir ve Akgündüz’ün 23 Eylül’de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğün’de verdikleri ifadede suçlamaları reddetti ve kimseyi rencide etmeyi hedeflemediklerini söylemişti.

Akgündüz ve Soydemir hakkında 4,5 yıla kadar hapis istemiyle 3 gün sonra iddianamede hazırlanmıştı.

3 Ekim tarihinde görülen ilk duruşmada her ikisinin de tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.