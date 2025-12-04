‘Soğuk Savaş’ soruşturmasında tahliye edilen Boğaç Soydemir'den ilk açıklama

“Soğuk Savaş” programında yaptıkları bir şaka nedeniyle tutuklanan ve 32 gün cezaevinde kalan YouTuber ve sunucu Boğaç Soydemir, tahliyesinin ardından ilk kez konuştu.

Soydemir, Socrates Club YouTube kanalında Chaby Han ile birlikte sunduğu “Mınçıka” programında süreç boyunca yaşadıklarını anlattı.



24 Ekim’de görülen duruşmada serbest kalan Soydemir, aldığı destek mesajlarının kendisini duygulandırdığını söyledi.

Soydemir, “Ben bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Çok hoşuma gitti. Bir sürü insan destek mesajı yolladı. Çalıştığım kurum da bu süreçte beni hiç yalnız bırakmadı” dedi.



Yaşananları esprili bir dille yorumlayan Soydemir, tutuklanmadan önce yayınlanan son bölüme göndermede bulunarak, “Bazı verdiğim sözler vardı son bölümde, onları unutmadım. Hatırlıyorsan bir iddiayla bitirmiştik. ‘Hangimizin başına daha kötü bir şey gelecek’ iddiası… Ben kazandım” ifadelerini kullandı.



Soydemir, tüm yaşananlara rağmen içerik üretmeye devam edeceğini belirterek, “Yeniden çalışmaya, üretmeye hazırım” dedi.

NE OLMUŞTU?

YouTube’da yayınlanan “Soğuk Savaş” programında yapılan bir şaka nedeniyle açılan soruşturma kapsamında Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz gözaltına alınmış, ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



“Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla 4,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ikili, 24 Ekim’de görülen ikinci duruşmada 7 ay 15 gün hapis cezası aldı.

Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bırakarak Soydemir ve Akgündüz’ün tahliyesine karar verdi.