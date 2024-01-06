Soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Sinop Valiliği, 8 Ocak Pazartesi gününden itibaren etkisini göstermesi beklenen soğuk ve yağışlı hava konusunda vatandaşları uyardı.

Sinop Valiliği tarafından yapılan uyarıda, Orta Karadeniz’in önümüzdeki hafta, 08 Ocak Pazartesi gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen olan yağışlı sistem ile 09 Ocak Salı günü öğleden sonra batı bölgelerden başlayarak soğuk havanın etkisi altına girmesi beklendiği duyuruldu. Buna bağlı olarak, Pazartesi günü batı bölgelerden başlayarak, Salı günü ise bölgenin tamamının yağmur ve sağanak, rakımı 1000 m ve üzeri kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin edildiği ifade edildi.

Ayrıca, 10 Ocak Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte, bölgenin iç kesimlerinde kar kıyı kesimlerinde ise yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Perşembe günü kıyı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 09 Ocak Salı günü önce mevsim normallerine, 10 Ocak Çarşamba günü ise mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Rüzgârın, Pazar ve Pazartesi günleri bölge genelinde güney ve batılı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde, Salı gününden itibaren yön değiştirerek kuzey ve kuzeybatılı yönlerden orta kuvvette, kıyı kesimlerde ise kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı hava ile kuvvetli rüzgarların yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı da yapıldı.