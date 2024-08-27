‘Soğutma’ küçülme getirdi

BirGün / ANKARA

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), kesinleşen nisan, mayıs ve haziran ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığı hesaplamalara göre ülke ekonomisinin 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 0,6 oranında küçülmesini bekliyor.

Mayıs 2023 seçimlerinin ardından değişen ekonomi yönetimi ile birlikte başlayan ekonomiyi ‘soğutma’ politikaları yılın ikinci çeyreğinde yoğun hissedilmeye başladı. Ekonomideki daralma BETAM’dan Ozan Bakış ve Tarık Kocar imzalı rapora da yansıdı. Raporda çeyreklik daralma tahmini yüzde 0,7 oldu. BETAM araştırmacıları yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla tüketim malları ithalatındaki yüzde 6,5'lik artışa karşı konut kredilerinde yüzde 9,5'lik ve kamu harcamalarında yüzde 11,1'lik azalma olduğunu öngördü.

BEKLENTİLER OLUMSUZ

2024 yılının ikinci çeyreğinde üretimde yüzde 5,2’lik bir düşüş beklendiği belirtilirken yıllık bazda perakende stoklarında yüzde 8’lik, üretim beklentilerinde ise yüzde 5,5’lik bir düşüş hesaplandı. BETAM araştırmacıları, 2024 yılının ikinci çeyreğinde, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret rakamlarına bakıldığında ihracatta yüzde 0,3’lük, ithalatta ise yüzde 1,9’luk bir artış beklediklerini kaydetti. Diğer mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış değişkenlere göre imalat sanayi üretim endeksinde yüzde 4,3’lük, perakende sektörü fiyat beklentilerinde ise yüzde 5,9’lük düşüş tahmin edildi.