SOHR: HTŞ güçleri 745 sivili öldürdü

Suriye’de yönetimi ele geçiren HTŞ güçlerinin, ülkenin kuzeybatısındaki Lazkiye’de yaşayan Alevilere yönelik saldırıları sürüyor.

HTŞ'nin oluşturduğu selefi cihatçı bir yapı tarafından yönetilmek istemeyen Lazkiye halkının yaşadığı bölgelerde operasyonlar sıklaştırılırken, Alevilere yönelik infaz, işkence, kaçırma gibi çok sayıda olayın yaşandığı belirtiliyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), HTŞ yönetimine bağlı cihatçıların 745 sivili öldürdüğünü bildirdi. SOHR Başkanı Rami Abdulrahman, toplam 1000'i aşkın kişinin öldürüldüğü çatışmaların ülkede yaşanan en büyük şiddet eylemlerinden biri olduğuna işaret etti.

İngiliz gazetesi The Guardian’ın aktardığına göre, Lazkiye’de iki günde kaydedilen can kaybının 2011'den bu yana Suriye'deki en yüksek veri olduğu ifade edildi.

'ACİL DURUM KOMİTESİ' KURULDU

Suriye'deki geçici yönetimin Savunma Bakanlığı, çatışmaları takip etmesi için acil durum komitesi kurulduğunu duyurdu. 'İhlalleri soruşturmak ve sorumluları yargılamak' üzere kurulan komitenin tespit ettiği sorumluların askeri mahkemeye sevk edileceği kaydedildi.

AB'DEN AÇIKLAMA

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Başsözcüsü Anitta Hipper, yazılı açıklamasında, "AB, Suriye'nin sahil kesiminde geçici hükümet güçlerine yönelik son saldırıları ve sivillere yönelik şiddeti güçlü şekilde kınamaktadır" ifadesini kullandı.