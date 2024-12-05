ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu: 11-17 Aralık ŞOK indirimli ürünler
ŞOK aktüel yeni ürünler kataloğu ile 11-17 Aralık'ta indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıktı. ŞOK yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. ŞOK aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler 11-17 Aralık'ta raflarda alıcılarıyla buluşacak. ŞOK yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 11-17 Aralık 2023 ŞOK Aktüel kataloğunda neler var? İşte, ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu...
ŞOK aktüel 11-17 Aralık kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 11-17 Aralık ile başlayan günde ŞOK'ta; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 11-17 Aralık 2024 ŞOK Aktüel kataloğunda neler var? İşte, ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, ŞOK aktüel 11-17 Aralık kataloğu ile fiyat listesi.
11-17 ARALIK ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
ŞOK'ta 11 Aralık'tan itibaren 17 Aralık'a kadar geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı ŞOK Aktüel kataloğu şu şekilde:
- Mis Uht Süt Yağsız - 19,90 TL
- Mis Tam Yağlı İnek Peynir - 83,50 TL
- Mis Labne - 57,50 TL
- Lio Çizik Yeşil Zeytin (291-320) - 59,90 TL
- Beyaz Sirke - 28,50 TL
- Koska Pekmez Üzüm - 119 TL
- Koska Pekmez Üzüm - 14,50 TL
- Kahve Dünyası Tambol Bademli/Fındıklı - 39,90 TL
- Doğadan Çay Çeşitleri - 44,90 TL
- Eti Cin Çilekli - 37,50 TL
- Slazenger Kadın/Erkek Polar Üst Tam Fermuarlı - 349 TL
- Slazenger Erkek Ribanalı Eşofman Altı - 349 TL
- Slazenger Erkek Ayakkabı - 399 TL
- Penti Daima Termal Külotlu Çorap - 179 TL
- Emboss Banyos Paspas Seti 2’li - 249 TL
- Yüz Havlusu - 99,95 TL
- Tekerlekli Pazar Arabası - 169 TL
- Pastel Renk Ütü Masası - 599 TL
- Kurutmalık - 299 TL
- Kochler Otomatik Cam Temizleme Robotu - 3.699 TL
- Practical 2’si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge AR 4069 - 1.399 TL
- Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi - 699 TL
- Kreuzer Akıllı Dijital Banyo Baskülü - 259 TL
- Sinbo Akıllı Dijital Banyo Baskülü - 1.899 TL
- Hugel Akü 12V 60A - 2.190 TL
- Kablosuz Kompresör - 999 TL
- Bagaj Filesi - 249 TL
- Direksiyon Tepsisi - 119 TL
- Kablosuz Kulaklıklı Transmitter - 199 TL
- Motosiklet Sele Brandası - 69,95 TL
- Mon Amour Losyon Zeytinyağlı - 31,90 TL
- Mon Amour El Kremi - 27,50 TL
- Orkid Günlük Ped Normal - 90 TL
- Dove Cream Bar - 30 TL
- Blendax Şampuan Çeşitleri - 69,90 TL
- Pure Baby Islak Havlu - 59 TL
- Tursil Jel Deterjan - 119 TL
- Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Kapsülü - 212 TL
ŞOK AKTÜEL YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Yui CS16 PRO 2024 Kumandalı Smart Uygulamalı Su Püskürtme 2800 Pa Akıllı Cam Silme Robotu - 6.499 TL
- Lenovo ThinkBook 16 21KK001GTR01 Ryzen5 7530U 8GB 512SSD 16" FHD+ FreeDOS Dizüstü Bilgisayar - 18.999 TL
- HP 250 G9 9M3G5AT05 i5-1235U 32GB 512SSD 15.6" FullHD FreeDOS Taşınabilir Bilgisayar-CNT006 - 16.999 TL
- iXtech IX-PB031 20.000 mAh 65W LCD Göstergeli Powerbank Taşınabilir Laptop Şarjı - 2.499 TL
- iXtech IX-E22 Hybrid ANC Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık - 1.899 TL
- Yui S7 Plus Akıllı Çöp İstasyonlu Root Vacuum & Mop Süpürge - 11.999 TL
- Fly Şila Evyeli Mini Mutfak Alt - 4.799 TL
- Fly Ramirez Çalışma Masası - 2.199 TL
- Fly Vizon Membran Şifonyer ve Konsol - 4.799 TL
- Fly Star Çalışma Masası - 1.649 TL
- Fly Vizon Komodin - 1.999 TL
- Fly Filipa ANK Modüllü Mutfak - 14.999 TL