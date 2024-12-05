Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu: 11-17 Aralık ŞOK indirimli ürünler

ŞOK aktüel yeni ürünler kataloğu ile 11-17 Aralık'ta indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıktı. ŞOK yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. ŞOK aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler 11-17 Aralık'ta raflarda alıcılarıyla buluşacak. ŞOK yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 11-17 Aralık 2023 ŞOK Aktüel kataloğunda neler var? İşte, ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu...

BirBilgi
  • 05.12.2024 15:46
  • Giriş: 05.12.2024 15:46
  • Güncelleme: 05.12.2024 15:56
ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu: 11-17 Aralık ŞOK indirimli ürünler

ŞOK aktüel 11-17 Aralık kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 11-17 Aralık ile başlayan günde ŞOK'ta; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 11-17 Aralık 2024 ŞOK Aktüel kataloğunda neler var? İşte, ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, ŞOK aktüel 11-17 Aralık kataloğu ile fiyat listesi.

11-17 ARALIK ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

ŞOK'ta 11 Aralık'tan itibaren 17 Aralık'a kadar geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı ŞOK Aktüel kataloğu şu şekilde:

  • Mis Uht Süt Yağsız - 19,90 TL
  • Mis Tam Yağlı İnek Peynir - 83,50 TL
  • Mis Labne - 57,50 TL
  • Lio Çizik Yeşil Zeytin (291-320) - 59,90 TL
  • Beyaz Sirke - 28,50 TL
  • Koska Pekmez Üzüm - 119 TL
  • Koska Pekmez Üzüm - 14,50 TL
  • Kahve Dünyası Tambol Bademli/Fındıklı - 39,90 TL
  • Doğadan Çay Çeşitleri - 44,90 TL
  • Eti Cin Çilekli - 37,50 TL

  • Slazenger Kadın/Erkek Polar Üst Tam Fermuarlı - 349 TL
  • Slazenger Erkek Ribanalı Eşofman Altı - 349 TL
  • Slazenger Erkek Ayakkabı - 399 TL
  • Penti Daima Termal Külotlu Çorap - 179 TL
  • Emboss Banyos Paspas Seti 2’li - 249 TL
  • Yüz Havlusu - 99,95 TL
  • Tekerlekli Pazar Arabası - 169 TL
  • Pastel Renk Ütü Masası - 599 TL
  • Kurutmalık - 299 TL

  • Kochler Otomatik Cam Temizleme Robotu - 3.699 TL
  • Practical 2’si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge AR 4069 - 1.399 TL
  • Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi - 699 TL
  • Kreuzer Akıllı Dijital Banyo Baskülü - 259 TL
  • Sinbo Akıllı Dijital Banyo Baskülü - 1.899 TL
  • Hugel Akü 12V 60A - 2.190 TL
  • Kablosuz Kompresör - 999 TL
  • Bagaj Filesi - 249 TL
  • Direksiyon Tepsisi - 119 TL
  • Kablosuz Kulaklıklı Transmitter - 199 TL
  • Motosiklet Sele Brandası - 69,95 TL

  • Mon Amour Losyon Zeytinyağlı - 31,90 TL
  • Mon Amour El Kremi - 27,50 TL
  • Orkid Günlük Ped Normal - 90 TL
  • Dove Cream Bar - 30 TL
  • Blendax Şampuan Çeşitleri - 69,90 TL
  • Pure Baby Islak Havlu - 59 TL
  • Tursil Jel Deterjan - 119 TL
  • Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Kapsülü - 212 TL

ŞOK AKTÜEL YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

  • Yui CS16 PRO 2024 Kumandalı Smart Uygulamalı Su Püskürtme 2800 Pa Akıllı Cam Silme Robotu - 6.499 TL
  • Lenovo ThinkBook 16 21KK001GTR01 Ryzen5 7530U 8GB 512SSD 16" FHD+ FreeDOS Dizüstü Bilgisayar - 18.999 TL
  • HP 250 G9 9M3G5AT05 i5-1235U 32GB 512SSD 15.6" FullHD FreeDOS Taşınabilir Bilgisayar-CNT006 - 16.999 TL
  • iXtech IX-PB031 20.000 mAh 65W LCD Göstergeli Powerbank Taşınabilir Laptop Şarjı - 2.499 TL
  • iXtech IX-E22 Hybrid ANC Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık - 1.899 TL
  • Yui S7 Plus Akıllı Çöp İstasyonlu Root Vacuum & Mop Süpürge - 11.999 TL

  • Fly Şila Evyeli Mini Mutfak Alt - 4.799 TL
  • Fly Ramirez Çalışma Masası - 2.199 TL
  • Fly Vizon Membran Şifonyer ve Konsol - 4.799 TL
  • Fly Star Çalışma Masası - 1.649 TL
  • Fly Vizon Komodin - 1.999 TL
  • Fly Filipa ANK Modüllü Mutfak - 14.999 TL
BirGün'e Abone Ol