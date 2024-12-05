ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu: 11-17 Aralık ŞOK indirimli ürünler

ŞOK aktüel 11-17 Aralık kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 11-17 Aralık ile başlayan günde ŞOK'ta; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 11-17 Aralık 2024 ŞOK Aktüel kataloğunda neler var? İşte, ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, ŞOK aktüel 11-17 Aralık kataloğu ile fiyat listesi.

11-17 ARALIK ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

ŞOK'ta 11 Aralık'tan itibaren 17 Aralık'a kadar geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı ŞOK Aktüel kataloğu şu şekilde:

Mis Uht Süt Yağsız - 19,90 TL

Mis Tam Yağlı İnek Peynir - 83,50 TL

Mis Labne - 57,50 TL

Lio Çizik Yeşil Zeytin (291-320) - 59,90 TL

Beyaz Sirke - 28,50 TL

Koska Pekmez Üzüm - 119 TL

Koska Pekmez Üzüm - 14,50 TL

Kahve Dünyası Tambol Bademli/Fındıklı - 39,90 TL

Doğadan Çay Çeşitleri - 44,90 TL

Eti Cin Çilekli - 37,50 TL

Slazenger Kadın/Erkek Polar Üst Tam Fermuarlı - 349 TL

Slazenger Erkek Ribanalı Eşofman Altı - 349 TL

Slazenger Erkek Ayakkabı - 399 TL

Penti Daima Termal Külotlu Çorap - 179 TL

Emboss Banyos Paspas Seti 2’li - 249 TL

Yüz Havlusu - 99,95 TL

Tekerlekli Pazar Arabası - 169 TL

Pastel Renk Ütü Masası - 599 TL

Kurutmalık - 299 TL

Kochler Otomatik Cam Temizleme Robotu - 3.699 TL

Practical 2’si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge AR 4069 - 1.399 TL

Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi - 699 TL

Kreuzer Akıllı Dijital Banyo Baskülü - 259 TL

Sinbo Akıllı Dijital Banyo Baskülü - 1.899 TL

Hugel Akü 12V 60A - 2.190 TL

Kablosuz Kompresör - 999 TL

Bagaj Filesi - 249 TL

Direksiyon Tepsisi - 119 TL

Kablosuz Kulaklıklı Transmitter - 199 TL

Motosiklet Sele Brandası - 69,95 TL

Mon Amour Losyon Zeytinyağlı - 31,90 TL

Mon Amour El Kremi - 27,50 TL

Orkid Günlük Ped Normal - 90 TL

Dove Cream Bar - 30 TL

Blendax Şampuan Çeşitleri - 69,90 TL

Pure Baby Islak Havlu - 59 TL

Tursil Jel Deterjan - 119 TL

Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Kapsülü - 212 TL

ŞOK AKTÜEL YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Yui CS16 PRO 2024 Kumandalı Smart Uygulamalı Su Püskürtme 2800 Pa Akıllı Cam Silme Robotu - 6.499 TL

Lenovo ThinkBook 16 21KK001GTR01 Ryzen5 7530U 8GB 512SSD 16" FHD+ FreeDOS Dizüstü Bilgisayar - 18.999 TL

HP 250 G9 9M3G5AT05 i5-1235U 32GB 512SSD 15.6" FullHD FreeDOS Taşınabilir Bilgisayar-CNT006 - 16.999 TL

iXtech IX-PB031 20.000 mAh 65W LCD Göstergeli Powerbank Taşınabilir Laptop Şarjı - 2.499 TL

iXtech IX-E22 Hybrid ANC Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık - 1.899 TL

Yui S7 Plus Akıllı Çöp İstasyonlu Root Vacuum & Mop Süpürge - 11.999 TL