ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu: 12 Mart ŞOK indirimli ürünler

ŞOK aktüel 12 Mart kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 12 Mart ile başlayan günde ŞOK'ta; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 12 Mart 2025 ŞOK Aktüel kataloğunda neler var? İşte, ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, ŞOK aktüel 12 Mart kataloğu ile fiyat listesi.

12 MART ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

ŞOK'ta 12 Mart'tan itibaren 19 Mart'a kadar geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı ŞOK Aktüel kataloğu şu şekilde:

Clear Şampuan Çeşitleri - 99,75 TL

Molfix Premium Bebek Bezi - 335 TL

Adam Tıraş Bıçağı 3 Bıçaklı - 104,90 TL

Adam Tıraş Bıçağı Tek Bıçaklı/Banyo - 29,90 TL

Sensodyne Beyazlatıcı Diş Macunu - 97,50 TL

Calgon Kireç Önleyici - 112 TL

Solo Peçete - 59,90 TL

Pril Bulaşık Deterjanı Limon - 139 TL

Pril Losyon Bulaşık Deterjanı - 50 TL

Lio Çizik Yeşil Zeytin S-XS (291-350) - 79,90 TL

Lio Az Tuzlu Salamura Zeytin (291-320) - 109 TL

Mis Tel Peyniri Tam Yağlı - 72,50 TL

Mis Yarım Yağlı Tost Peyniri - 195 TL

Mis Lor Peyniri - 35,50 TL

Kovandan Süzme Çiçek Balı Çıt Kapak - 61,90 TL

Mis Lokum Kıvamında Tam Yağlı Beyaz Peynir - 169 TL

Mis Pastörize Süt - 34,50 TL

Uno Anadolu Kepekli Ekmek - 22 TL

Sana Klasik Margarin - 79,90 TL

Aytaç Dana Sosis - 70 TL

Çubuk Salatalık Turşusu - 99 TL

Milka Oreo - 99 TL

Amigo Kızarmış Yer Fıstığı - 22,90 TL

ŞOK AKTÜEL YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Hasır Sepet Büyük Boy - 199 TL

Hasır Sepet Küçük Boy - 159 TL

Jüt Çok Amaçlı Kapaklı Kutu - 229 TL

2’li Hasır Supla - 159 TL

Jüt Kapaklı Çekmece İçi Kutu - 179 TL

Baskılı Mega Boy Hurç - 64,95 TL

Fon Perde (Blackout) - 279 TL

Koltuk Örtüsü - 159 TL

12 Bölmeli Çekmece Düzenleyici - 49,95 TL

Kadın/Erkek Tek Bant Terlik - 119 TL

Sinbo 4075 Tıraş Makinesi - 299 TL

Arzum AR4070 Clean Compact Cyclone Süpürge - 2.999 TL

Silver Crest SC-2454 Şarjlı Saç Sakal Tıraş Makinesi - 199 TL

Carino Terra Ütü Masası - 599 TL

Arzum Practical 2’si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge AR 4069 - 1.499 TL

Plastik Ceket Askısı 2’li - 59,95 TL

Calor Pilli Temizlik Fırçası - 299 TL

Halı Kaydırmaz - 59,95 TL

Teleskopik Saplı Cam Mopu - 79,95 TL

Sıvı Sabunluk - 199 TL

Hazneli Sprey El Mopu - 119 TL

Vileda Turbo Temizlik Seti - 1.199 TL