ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu: 12 Mart ŞOK indirimli ürünler
ŞOK aktüel yeni ürünler kataloğu ile 12 Mart'ta indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıktı. ŞOK yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. ŞOK aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler 12 Mart'ta raflarda alıcılarıyla buluşacak. ŞOK yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 12 Mart 2025 ŞOK Aktüel kataloğunda neler var? İşte, ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu...
ŞOK aktüel 12 Mart kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 12 Mart ile başlayan günde ŞOK'ta; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 12 Mart 2025 ŞOK Aktüel kataloğunda neler var? İşte, ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, ŞOK aktüel 12 Mart kataloğu ile fiyat listesi.
12 MART ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
ŞOK'ta 12 Mart'tan itibaren 19 Mart'a kadar geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı ŞOK Aktüel kataloğu şu şekilde:
- Clear Şampuan Çeşitleri - 99,75 TL
- Molfix Premium Bebek Bezi - 335 TL
- Adam Tıraş Bıçağı 3 Bıçaklı - 104,90 TL
- Adam Tıraş Bıçağı Tek Bıçaklı/Banyo - 29,90 TL
- Sensodyne Beyazlatıcı Diş Macunu - 97,50 TL
- Calgon Kireç Önleyici - 112 TL
- Solo Peçete - 59,90 TL
- Pril Bulaşık Deterjanı Limon - 139 TL
- Pril Losyon Bulaşık Deterjanı - 50 TL
- Lio Çizik Yeşil Zeytin S-XS (291-350) - 79,90 TL
- Lio Az Tuzlu Salamura Zeytin (291-320) - 109 TL
- Mis Tel Peyniri Tam Yağlı - 72,50 TL
- Mis Yarım Yağlı Tost Peyniri - 195 TL
- Mis Lor Peyniri - 35,50 TL
- Kovandan Süzme Çiçek Balı Çıt Kapak - 61,90 TL
- Mis Lokum Kıvamında Tam Yağlı Beyaz Peynir - 169 TL
- Mis Pastörize Süt - 34,50 TL
- Uno Anadolu Kepekli Ekmek - 22 TL
- Sana Klasik Margarin - 79,90 TL
- Aytaç Dana Sosis - 70 TL
- Çubuk Salatalık Turşusu - 99 TL
- Milka Oreo - 99 TL
- Amigo Kızarmış Yer Fıstığı - 22,90 TL
ŞOK AKTÜEL YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Hasır Sepet Büyük Boy - 199 TL
- Hasır Sepet Küçük Boy - 159 TL
- Jüt Çok Amaçlı Kapaklı Kutu - 229 TL
- 2’li Hasır Supla - 159 TL
- Jüt Kapaklı Çekmece İçi Kutu - 179 TL
- Baskılı Mega Boy Hurç - 64,95 TL
- Fon Perde (Blackout) - 279 TL
- Koltuk Örtüsü - 159 TL
- 12 Bölmeli Çekmece Düzenleyici - 49,95 TL
- Kadın/Erkek Tek Bant Terlik - 119 TL
- Sinbo 4075 Tıraş Makinesi - 299 TL
- Arzum AR4070 Clean Compact Cyclone Süpürge - 2.999 TL
- Silver Crest SC-2454 Şarjlı Saç Sakal Tıraş Makinesi - 199 TL
- Carino Terra Ütü Masası - 599 TL
- Arzum Practical 2’si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge AR 4069 - 1.499 TL
- Plastik Ceket Askısı 2’li - 59,95 TL
- Calor Pilli Temizlik Fırçası - 299 TL
- Halı Kaydırmaz - 59,95 TL
- Teleskopik Saplı Cam Mopu - 79,95 TL
- Sıvı Sabunluk - 199 TL
- Hazneli Sprey El Mopu - 119 TL
- Vileda Turbo Temizlik Seti - 1.199 TL
- Dyson Supersonic 1600 W İyonlu Saç Kurutma Makinesi Fuşya - 13.999 TL
- Dyson V15 Detect Absolute Dikey Şarjlı Süpürge - 26.999 TL
- Baymak Elegant Prime 12 12000 BTU Inverter Klima - 25.999 TL
- Samsung Wind-Free Premium AR12BXFCMWK/SK 12000 Btu A++ Duvar Tipi Klima - 33.999 TL
- Samsung RT47CG6636WW Çift Kapılı No Frost Buzdolabı - 23.499 TL
- Hoover HWP 49AMBCR/1-S 9 Kg Çamaşır Makinesi - 17.099 TL