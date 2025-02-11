ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu: 12 Şubat ŞOK indirimli ürünler

ŞOK aktüel 12 Şubat kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 12 Şubat ile başlayan günde ŞOK'ta; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 12 Şubat 2025 ŞOK Aktüel kataloğunda neler var? İşte, ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, ŞOK aktüel 12 Şubat kataloğu ile fiyat listesi.

12 ŞUBAT ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

ŞOK'ta 12 Şubat'tan itibaren 19 Şubat'a kadar geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı ŞOK Aktüel kataloğu şu şekilde:

Aptamil Çocuk Devam Sütü Çeşitleri - 187 TL

Bebeland Sensitive Çamaşır Deterjanı - 99 TL

Bebeland Bebek Bakım Örtüsü - 49,90 TL

Kotex Normal Günlük Ped Deo - 71 TL

Kotex Ultra Kanatlı Normal 8’Li / Gece 6’lı - 41 TL

Domestos Çamaşır Suyu Dağ Esintisi - 127 TL

Perwoll Sıvı Deterjan Renkliler/Siyahlar - 186 TL

Tursil Jel Deterjan - 129 TL

Lio Siyah Zeytin Kuru Sele (351-380) - 99 TL

Mis Tam Yağlı 3 Dilim İnek Peyniri - 127 TL

Anadolu Mutfağı Yeşil Mercimek - 54,50 TL

Altınkılıç Gurme Eski Kaşar Peyniri - 99 TL

Uno Kakaolu Pastaban 3 Kat - 82,50 TL

Karmen 3 Kat Tat Gofret 10'lu - 40 TL

Mis Bakraçlık Süt Tam Yağlı - 35,50 TL

Ülker Çizi Çıtır Çeşitleri - 29,95 TL

Garnitür Konservesi - 19,90 TL

Ülker Biskrem Rulo - 19,50 TL

Burn Şeftali Aromalı Şekersiz Enerji İçeceği - 20 TL

ŞOK AKTÜEL YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Elseve Hydra Şampuan - 99,90 TL

Elseve Hydra Sıvı Saç Serumu - 135 TL

Pia Saç Fırçası Çeşitleri - 129 TL

Sevgililer Günü Çiçek Aranjman - 149 TL

Palette Saç Boyası Çeşitleri - 89,90 TL

Note Nude Ruj - 89 TL

Mon Amour Super Size Maskara - 99 TL

Celenes Arındırıcı ve Canlandırıcı Tonik - 119 TL

Note BB Krem +Concealler Mini Set - 109 TL

Rebul 50 ml Edt + 150 ml Deodorant Seti - 179 TL

Lady Club & Adam Roll On Çeşitleri - 44,90 TL

Okey Extra Zevk - 107 TL

Arzum Steampro Ütü - 1.299 TL,

Arzum Nuvo Saç Kurutma Makinesi - 899 TL,

Sinbo Dikey Şarjlı Süpürge - 3.599 TL,

Sinbo Banyo Baskülü - 219 TL,

Kreuzer Akıllı Dijital Banyo Baskülü - 259 TL,

Yui Şarjlı Giysi Yünü Temizleme Makinesi - 349 TL,

Yui Buharlı Temizlik Makinesi - 2.899 TL,

Forever 4 in 1 Pilli Banyo Süngeri - 439 TL,

Color 4 in 1 Pilli Temizlik Fırçası - 299 TL,

İp Saplı Banyo Organizeri - 169 TL,

Banyo Köşe Rafı - 199 TL,

Fonksiyonel Batarya Ucu - 49,95 TL,

Easy-Roll Kağıt Havlu - 199 TL,

Ayaklı Yedekli Tuvalet Kağıtlığı - 249 TL,

Umie Sensörlü Sıvı Sabunluk - 349 TL,

Turbo Pervaneli 5 Fonksiyonlu Duş Başlığı Seti - 149 TL,

4 Fonksiyonlu Platin Mafsallı Duş Başlığı - 64,95 TL,

Klozet Fırça Seti - 32,95 TL,

Starplus Temileme Fırçası - 32,95 TL,

Starplus Temizleme Fırçası - 32,95 TL,

Faraşlı Süpürge - 32,95 TL,

Metaltex İki Katlı Banyo Köşe Rafı - 269 TL,

Metaltex Asılabilir 2 Katlı Banyo Rafı - 249 TL

Bambu Kapaklı Silindir Çamaşır Sepeti - 449 TL,

Bambu Kapaklı Organizer - 299 TL,

2'li Bambu Organizer Sepet - 349 TL,

3'lü Bambu Organizer Sepet - 349 TL,

Kirli Çamaşır Sepeti - 299 TL,

Köşeli Sele - 149 TL,

Çöp Kovası - 79,95 TL,

Yüz Havlusu - 119 TL,

El Havlusu - 39,95 TL,

2'li Emboss Banyo Paspas Seti - 259 TL,

Kadın / Erkek Terlik - 99,95 TL,

Ayarlanabilir Ayakkabı Rampası - 19,95 TL,

Ayakkabı Yıkama Filesi - 34,95 TL,

Çok Amaçlı Spa Matı - 99,95 TL,

Havlu Bone - 49,95 TL,

Tekerlekli Pazar Arabası - 169 TL,

Sütyen Yıkama Topu - 39,95 TL,

Desenli Cam Kokusuz Küllük - 39,95 TL