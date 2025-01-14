ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu: 15 Ocak ŞOK indirimli ürünler

ŞOK aktüel 15 Ocak kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 15 Ocak ile başlayan günde ŞOK'ta; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 15 Ocak 2025 ŞOK Aktüel kataloğunda neler var? İşte, ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, ŞOK aktüel 15 Ocak kataloğu ile fiyat listesi.

15 OCAK ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

ŞOK'ta 15 Ocak'tan itibaren 22 Ocak'a kadar geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı ŞOK Aktüel kataloğu şu şekilde:

Mis Tereyağı 1 KG - 169 TL

Mis Tam Yağlı Tulum Peyniri 1 KG - 129 TL

Mis Yoğurt 2 KG - 57 TL

Anadolu Mutfağı Bulgur Çeşitleri 1 KG - 59 TL

Pınar Süt 1 Litre - 18 TL

Uno Tost Ekmeği - 52 TL

Beşler Dana Fermente Sucuk 220g - 77 TL

Lio Organik Zeytin Çeşitleri 1 KG - 99 TL

Vatan Bezelye Konserve - 27,90 TL

Tat Mayonez - 62,95 TL

Halley Portakallı Çikolatalı Bisküvi - 54 TL

Probis Çikolata Kaplı Bisküvi - 42 TL

Albeni 4'lü - 34,50 TL

Finger Bisküvi 5’li Paket - 69,90 TL

Dido Trio Çikolata - 12,50 TL

Everwell Karamürver Vitamin C Çinko - 135 TL

Ülker Sütlü/Bitter Kare - 29 TL

Çikolata Ballı Bademli Krokanlı - 35,50 TL

Mintax Bulaşık Deterjanı 4 KG - 90 TL

Yumoş Konsantre Yumuşatıcı 1440 ML - 128 TL

Sleepy Bebek Bezi Paket Çeşitleri - 99 TL

Signal Diş Macunu - 56,75 TL

Fa Roll-On Sport Men/Pink Passion - 69,90 TL

Glade Aerosol Oda Kokusu - 89,90 TL

Nivea Soft Bakım Kremi Nemlendirici - 76,90 TL

ŞOK AKTÜEL YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Fisher Price Hayvan Dostlar Keşif Serisi - 349 TL

Pilsan Smart Bultak Araba - 149 TL

Gokidy İlk Yaş Aktivite Masası - 399 TL

Gokidy Mama Sandalyesi - 449 TL

Lisanslı İlk Puzzle - 69,95 TL

Smartware Kız/Erkek Çocuk Çöp Kutusu - 49,95 TL

Erpa Soft Aktivite Küpler Koala - 199 TL

Bebek Yorganı - 149 TL

Anne Yanı Bebek Taşıyıcı - 309 TL

Sofy Bebek Battaniyesi - 179 TL

Bebek Banyo Küvet Seti - 599 TL

Taşıma Kutulu Mama Kaşığı - 99,95 TL

Mycey Taşıma Kutulu Mama Kaşığı - 89,95 TL

3 Bölmeli Organizer - 349 TL