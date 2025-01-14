ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu: 15 Ocak ŞOK indirimli ürünler
ŞOK aktüel yeni ürünler kataloğu ile 15 Ocak'ta indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıktı. ŞOK yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. ŞOK aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler 15 Ocak'ta raflarda alıcılarıyla buluşacak. ŞOK yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 15 Ocak 2025 ŞOK Aktüel kataloğunda neler var? İşte, ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu...
ŞOK aktüel 15 Ocak kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 15 Ocak ile başlayan günde ŞOK'ta; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 15 Ocak 2025 ŞOK Aktüel kataloğunda neler var? İşte, ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, ŞOK aktüel 15 Ocak kataloğu ile fiyat listesi.
15 OCAK ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
ŞOK'ta 15 Ocak'tan itibaren 22 Ocak'a kadar geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı ŞOK Aktüel kataloğu şu şekilde:
- Mis Tereyağı 1 KG - 169 TL
- Mis Tam Yağlı Tulum Peyniri 1 KG - 129 TL
- Mis Yoğurt 2 KG - 57 TL
- Anadolu Mutfağı Bulgur Çeşitleri 1 KG - 59 TL
- Pınar Süt 1 Litre - 18 TL
- Uno Tost Ekmeği - 52 TL
- Beşler Dana Fermente Sucuk 220g - 77 TL
- Lio Organik Zeytin Çeşitleri 1 KG - 99 TL
- Vatan Bezelye Konserve - 27,90 TL
- Tat Mayonez - 62,95 TL
- Halley Portakallı Çikolatalı Bisküvi - 54 TL
- Probis Çikolata Kaplı Bisküvi - 42 TL
- Albeni 4'lü - 34,50 TL
- Finger Bisküvi 5’li Paket - 69,90 TL
- Dido Trio Çikolata - 12,50 TL
- Everwell Karamürver Vitamin C Çinko - 135 TL
- Ülker Sütlü/Bitter Kare - 29 TL
- Çikolata Ballı Bademli Krokanlı - 35,50 TL
- Mintax Bulaşık Deterjanı 4 KG - 90 TL
- Yumoş Konsantre Yumuşatıcı 1440 ML - 128 TL
- Sleepy Bebek Bezi Paket Çeşitleri - 99 TL
- Signal Diş Macunu - 56,75 TL
- Fa Roll-On Sport Men/Pink Passion - 69,90 TL
- Glade Aerosol Oda Kokusu - 89,90 TL
- Nivea Soft Bakım Kremi Nemlendirici - 76,90 TL
ŞOK AKTÜEL YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Fisher Price Hayvan Dostlar Keşif Serisi - 349 TL
- Pilsan Smart Bultak Araba - 149 TL
- Gokidy İlk Yaş Aktivite Masası - 399 TL
- Gokidy Mama Sandalyesi - 449 TL
- Lisanslı İlk Puzzle - 69,95 TL
- Smartware Kız/Erkek Çocuk Çöp Kutusu - 49,95 TL
- Erpa Soft Aktivite Küpler Koala - 199 TL
- Bebek Yorganı - 149 TL
- Anne Yanı Bebek Taşıyıcı - 309 TL
- Sofy Bebek Battaniyesi - 179 TL
- Bebek Banyo Küvet Seti - 599 TL
- Taşıma Kutulu Mama Kaşığı - 99,95 TL
- Mycey Taşıma Kutulu Mama Kaşığı - 89,95 TL
- 3 Bölmeli Organizer - 349 TL
- Havit PJ205 Pro Akıllı Projektör - 5.799 TL
- Havit TWS970 RGB TWS Kulaklık - 849 TL
- Havit M9030 Akıllı Saat - 1.299 TL
- Havit M9008 Akıllı Saat - 899 TL
- Orbus 300W Taşınabilir Güç İstasyonu - 8.499 TL
- Orbus 600W Taşınabilir Güç İstasyonu - 12.999 TL
- NPO NP315Lux Akıllı LED Projektör - 1.999 TL
- Havit PJ207 Prime Projektör - 2.399 TL
- Everest Winner Pro Tablet (7’’ Android 10) - 999 TL
- Orbus Uzaktan Kumandalı Renk Değiştiren Şerit Led - 199 TL
- Orbus 5 Metre Şerit Led - 399 TL
- Orbus Hortum Led - 399 TL
- Boom Arm Mikrofon Tutan Kolu - 2.799 TL