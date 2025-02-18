ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu: 19 Şubat ŞOK indirimli ürünler

ŞOK aktüel 19 Şubat kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 19 Şubat ile başlayan günde ŞOK'ta; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 19 Şubat 2025 ŞOK Aktüel kataloğunda neler var? İşte, ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, ŞOK aktüel 19 Şubat kataloğu ile fiyat listesi.

19 ŞUBAT ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

ŞOK'ta 19 Şubat'tan itibaren 26 Şubat'a kadar geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı ŞOK Aktüel kataloğu şu şekilde:

Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur 50 TL

Kırmızı Mercimek 38,50 TL

Nohut 44,90 TL

Kuru Fasulye 52,90 TL

Tunus Hurma 300 g 34,90 TL

Mazafati Hurma 400 g 49,90 TL

Sukkari Hurma 500 g 84,90 TL

Lipton Doğu Karadeniz Çay 1000 g 175 TL

Superfresh Pizza King 4’lü 780 g 164 TL

Mühür Kızarmış Tel Kadayıf 400 g 52,50 TL

Tadal Revani 300 g 59 TL

Tatlım Kemalpaşa Tatlısı 140 g 25 TL

Namet Dana Kangal Sucuk 190 TL 200 g ( 1 Alana 1 Bedava)

Mis Dil/ Örgü Peyniri Tam Yağlı 250 g 72,50 TL

Mis Tam Yağlı Kaşar Peyniri ï 500 g 135 TL

Mis Tam Yağlı Süzme Beyaz Peynir 500 g 69,50 TL

Lezzetlim Dilimli Pastırma 120 g 139 TL

Cola Turka 3 L 49,50 TL

ŞOK AKTÜEL YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Süzgeçli Katlanır Kesim Matı 89,95 TL

Kanatlı Köşe Süzgeci 399 TL

Rotomac Manuel Mutfak Robotu 899 TL

İpli Manuel Doğrayıcı Rondo 159 TL

Dantel Desenli Tepsi 149 TL

Novvo Esnek Kesim Matı 39,95 TL

3’lü Buzdolabı Organizeri 129 TL

Saklama Kabı 49,95 TL

Saklama Kabı 79,95 TL

Papatya Meyvelik 279 TL

Mantı Kalıbı Çeşitleri 69,95 TL

Vakumlu Cam Saklama Kabı 52,95 TL

Alpina Beyaz Ankastre Set 6.999 TL

Arzum Teablend Çay Makinesi 1.299 TL

Mistost Izgara&Tost Makinesi 1.499 TL

Lusso El Blender Seti 1.799 TL

Cam Su Isıtıcı 549 TL

Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 299 TL

Echo Çay Bardağı 6'lı 179 TL

4’lü Sufle Kabı Sırlı 42,95 TL

Borosilikat 6'lı Kulplu Çay Bardağı Seti 199 TL

El Yapımı Güveç Orta 99,95 TL

Galaksi Desenli Kapaklı Kase 3’lü 159 TL

Çelik Termos 399 TL

Paslanmaz Çelik Süzgeç 169 TL