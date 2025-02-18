ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu: 19 Şubat ŞOK indirimli ürünler
ŞOK aktüel yeni ürünler kataloğu ile 19 Şubat'ta indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıktı. ŞOK yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. ŞOK aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler 19 Şubat'ta raflarda alıcılarıyla buluşacak. ŞOK yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 19 Şubat 2025 ŞOK Aktüel kataloğunda neler var? İşte, ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu...
ŞOK aktüel 19 Şubat kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 19 Şubat ile başlayan günde ŞOK'ta; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 19 Şubat 2025 ŞOK Aktüel kataloğunda neler var? İşte, ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, ŞOK aktüel 19 Şubat kataloğu ile fiyat listesi.
19 ŞUBAT ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
ŞOK'ta 19 Şubat'tan itibaren 26 Şubat'a kadar geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı ŞOK Aktüel kataloğu şu şekilde:
- Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur 50 TL
- Kırmızı Mercimek 38,50 TL
- Nohut 44,90 TL
- Kuru Fasulye 52,90 TL
- Tunus Hurma 300 g 34,90 TL
- Mazafati Hurma 400 g 49,90 TL
- Sukkari Hurma 500 g 84,90 TL
- Lipton Doğu Karadeniz Çay 1000 g 175 TL
- Superfresh Pizza King 4’lü 780 g 164 TL
- Mühür Kızarmış Tel Kadayıf 400 g 52,50 TL
- Tadal Revani 300 g 59 TL
- Tatlım Kemalpaşa Tatlısı 140 g 25 TL
- Namet Dana Kangal Sucuk 190 TL 200 g ( 1 Alana 1 Bedava)
- Mis Dil/ Örgü Peyniri Tam Yağlı 250 g 72,50 TL
- Mis Tam Yağlı Kaşar Peyniri ï 500 g 135 TL
- Mis Tam Yağlı Süzme Beyaz Peynir 500 g 69,50 TL
- Lezzetlim Dilimli Pastırma 120 g 139 TL
- Cola Turka 3 L 49,50 TL
ŞOK AKTÜEL YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Süzgeçli Katlanır Kesim Matı 89,95 TL
- Kanatlı Köşe Süzgeci 399 TL
- Rotomac Manuel Mutfak Robotu 899 TL
- İpli Manuel Doğrayıcı Rondo 159 TL
- Dantel Desenli Tepsi 149 TL
- Novvo Esnek Kesim Matı 39,95 TL
- 3’lü Buzdolabı Organizeri 129 TL
- Saklama Kabı 49,95 TL
- Saklama Kabı 79,95 TL
- Papatya Meyvelik 279 TL
- Mantı Kalıbı Çeşitleri 69,95 TL
- Vakumlu Cam Saklama Kabı 52,95 TL
- Alpina Beyaz Ankastre Set 6.999 TL
- Arzum Teablend Çay Makinesi 1.299 TL
- Mistost Izgara&Tost Makinesi 1.499 TL
- Lusso El Blender Seti 1.799 TL
- Cam Su Isıtıcı 549 TL
- Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 299 TL
- Echo Çay Bardağı 6'lı 179 TL
- 4’lü Sufle Kabı Sırlı 42,95 TL
- Borosilikat 6'lı Kulplu Çay Bardağı Seti 199 TL
- El Yapımı Güveç Orta 99,95 TL
- Galaksi Desenli Kapaklı Kase 3’lü 159 TL
- Çelik Termos 399 TL
- Paslanmaz Çelik Süzgeç 169 TL
- MasterChef Toastmaster Tost Makinesi 2.599 T
- Kettle 729 TL
- Teamaster Çelik Çaycı 1.599 TL
- Közde Türk Kahvesi Makinesi 999 TL
- Beyaz/Siyah Mini Fırın 2.199 TL
- Samsung Kombi No Frost Buzdolabı 33.799 TL
- Samsung 4 Programlı Bulaşık Makinesi 17.999 TL
- Kurutmalı Çamaşır Makinesi 38.499 TL
- Samsung Mikrodalga Fırın 4.849 TL