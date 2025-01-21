ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu: 22-28 Ocak ŞOK indirimli ürünler
ŞOK aktüel yeni ürünler kataloğu ile 22 Ocak'ta indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıktı. ŞOK yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. ŞOK aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler 22-28 Ocak'ta raflarda alıcılarıyla buluşacak. ŞOK yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 22-28 Ocak 2025 ŞOK Aktüel kataloğunda neler var? İşte, ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu...
ŞOK aktüel 22-28 Ocak kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 22 Ocak ile başlayan günde ŞOK'ta; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 22-28 Ocak 2025 ŞOK Aktüel kataloğunda neler var? İşte, ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, ŞOK aktüel 22-28 Ocak kataloğu ile fiyat listesi.
22-28 OCAK ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
ŞOK'ta 22 Ocak'tan itibaren 28 Ocak'a kadar geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı ŞOK Aktüel kataloğu şu şekilde:
- Mis Tam Yağlı Kaşar Peyniri - 119 TL
- Mis Labne - 59,95 TL
- Mis Tam Yağlı İnek Peyniri - 84,80 TL
- Lio Biberli Yeşil Zeytin (181-200) - 69,90 TL
- Ülker Çokokrem Kase - 59,90 TL
- Superfresh Pizza King 4’lü - 164 TL
- Balık Dünyası Sardalya Fileto - 99 TL
- Salatalık Turşusu 3 KG - 79 TL
- Deren Çay Rize - 99 TL
- Gliss Şampuan Çeşitleri (550 ml) - 79 TL
- Aqua Di Polo Parfüm Seti - 199 TL
- Sleepy Bebek Bezi (2'li Paket) - 259 TL
- Vernel Yumuşatıcı Deterjanı (3 Litre) - 93,50 TL
- Mintox Sıvı Çamaşır Deterjanı - 110 TL
- Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı - 139 TL
- Finish Quantum Bulaşık Makinesi Kapsülü (50'li) - 295 TL
- Aqua Bambu 3 Katlı Kağıt Havlu (12'li) - 109 TL
- Kadın Pijama Takımı - 399 TL
- Kadın Kadife Tek Alt - 199 TL
- Erkek Pijama Takımı - 399 TL
- Kadın Kalpli Terlik - 159 TL
- Kadın Ribanalı Bato Slip (2'li) - 79,95 TL
- Peluş Çorap - 49,95 TL
- Simli Çorap - 39,95 TL
- Peluş Kulaklık - 129 TL
- Kapaklı Süet Organizer - 199 TL
ŞOK AKTÜEL YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Alpina Cam Ankastre Set (Davlumbaz, Ocak, Fırın) - 6.499 TL
- Arzum Lusso El Blender Seti - 1.799 TL
- Sinbo Mikser Seti (SMX 2768) - 1.199 TL
- Kumsal Tava Seti (3'lü) - 349 TL
- Döküm Kek Kalıbı - 349 TL
- Bambu Kapaklı Borosilikat Cam Tencere - 99,95 TL
- Kumsal Derin Tencere - 449 TL
- Tava Ezme - 199 TL
- Baymak Elegant Prime Klima (12.000 BTU) - 25.449 TL
- Samsung Klima (24.000 BTU) - 47.499 TL
- Hoover Çamaşır Makinesi (14 Kg) - 20.499 TL
- Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi - 14.999 TL