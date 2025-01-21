ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu: 22-28 Ocak ŞOK indirimli ürünler

ŞOK aktüel 22-28 Ocak kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 22 Ocak ile başlayan günde ŞOK'ta; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 22-28 Ocak 2025 ŞOK Aktüel kataloğunda neler var? İşte, ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, ŞOK aktüel 22-28 Ocak kataloğu ile fiyat listesi.

22-28 OCAK ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

ŞOK'ta 22 Ocak'tan itibaren 28 Ocak'a kadar geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı ŞOK Aktüel kataloğu şu şekilde:

Mis Tam Yağlı Kaşar Peyniri - 119 TL

Mis Labne - 59,95 TL

Mis Tam Yağlı İnek Peyniri - 84,80 TL

Lio Biberli Yeşil Zeytin (181-200) - 69,90 TL

Ülker Çokokrem Kase - 59,90 TL

Superfresh Pizza King 4’lü - 164 TL

Balık Dünyası Sardalya Fileto - 99 TL

Salatalık Turşusu 3 KG - 79 TL

Deren Çay Rize - 99 TL

Gliss Şampuan Çeşitleri (550 ml) - 79 TL

Aqua Di Polo Parfüm Seti - 199 TL

Sleepy Bebek Bezi (2'li Paket) - 259 TL

Vernel Yumuşatıcı Deterjanı (3 Litre) - 93,50 TL

Mintox Sıvı Çamaşır Deterjanı - 110 TL

Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı - 139 TL

Finish Quantum Bulaşık Makinesi Kapsülü (50'li) - 295 TL

Aqua Bambu 3 Katlı Kağıt Havlu (12'li) - 109 TL

Kadın Pijama Takımı - 399 TL

Kadın Kadife Tek Alt - 199 TL

Erkek Pijama Takımı - 399 TL

Kadın Kalpli Terlik - 159 TL

Kadın Ribanalı Bato Slip (2'li) - 79,95 TL

Peluş Çorap - 49,95 TL

Simli Çorap - 39,95 TL

Peluş Kulaklık - 129 TL

Kapaklı Süet Organizer - 199 TL

ŞOK AKTÜEL YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Alpina Cam Ankastre Set (Davlumbaz, Ocak, Fırın) - 6.499 TL

Arzum Lusso El Blender Seti - 1.799 TL

Sinbo Mikser Seti (SMX 2768) - 1.199 TL

Kumsal Tava Seti (3'lü) - 349 TL

Döküm Kek Kalıbı - 349 TL

Bambu Kapaklı Borosilikat Cam Tencere - 99,95 TL

Kumsal Derin Tencere - 449 TL

Tava Ezme - 199 TL