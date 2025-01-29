ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu: 29 Ocak ŞOK indirimli ürünler
ŞOK aktüel yeni ürünler kataloğu ile 29 Ocak'ta indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıktı. ŞOK yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. ŞOK aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler 29 Ocak'ta raflarda alıcılarıyla buluşacak. ŞOK yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 29 Ocak 2025 ŞOK Aktüel kataloğunda neler var? İşte, ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu...
ŞOK aktüel 29 Ocak kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 29 Ocak ile başlayan günde ŞOK'ta; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 29 Ocak 2025 ŞOK Aktüel kataloğunda neler var? İşte, ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, ŞOK aktüel 29 Ocak kataloğu ile fiyat listesi.
29 OCAK ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
ŞOK'ta 29 Ocak'tan itibaren 5 Şubat'a kadar geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı ŞOK Aktüel kataloğu şu şekilde:
- Lio Salamura Siyah Zeytin (261-290) 500g - 79,90 TL
- Mis Tam Yağlı Tost Peyniri 1500 g - 269 TL
- Mis Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 kg - 119 TL
- Anadolu Mutfağı Nohut 1000g - 46,90 TL
- Vatan Ketçap - 27,90 TL
- Vatan Domates Salçası - 32,90 TL
- Maret Hindi Sosis - 19,50 TL
- Eti Gong Pops Çeşitleri - 39,50 TL
- Amigo Pop Corn Patlamış Mısır - 12,50 TL
- İnci Elma Dilim Patates - 49,90 TL
- Ülker Fındık Rüyası Kakao Krema 350 gram - 81,95 TL
- Dermokil Şampuan Çeşitleri - 69,90 TL
- Lady Club/Adam Deodorant Çeşitleri - 44,50 TL
- Bebeland Bebek Bezi - 116 TL
- Arko Nem Değerli Yağlar Avokado Krem - 44,95 TL
- Finish Tuz 1,5 kg - 79 TL
- Finish Parlatıcı - 69 TL
- Beyaz Güvercin Mendil - 18 TL
- Calgon Kireç Önleyici - 112 TL
- Cif Sprey Ultra Hız Banyo/Mutfak - 66,90 TL
ŞOK AKTÜEL YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Vip Ahmet Sprey Cam Temizlik Mopu Kirli Su Hazneli 1 Yedek Bez Hediyeli - 599 TL
- Vip Ahmet Klipsli Palet Mop - 399 TL
- Vip Ahmet Bahar Temizlik Seti+ Kullan At Mendil 50 Adet - 499 TL
- Yer Sileceği - 49,95 TL
- Çok Amaçlı Spa Matı - 99,95 TL
- Lavabo Matı - 49,95 TL
- Saplı Ovma Teli - 29,95 TL
- Lime Pedallı Spin Mop - 499 TL
- Babyshim Bebek Banyo Süngeri - 49,95 TL
- Arzum Cleancompact Cyclone Süpürge Torbasız - 2.999 TL
- Arzum Lungo 2'si 1 Arada Dikey Süpürge - 1.399 TL
- Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü - 849 TL
- Kochler Otomatik Cam Temizleme Robotu - 3.699 TL
- Sinbo Dikey Şarjlı Süpürge - 3.499 TL
- Pirantech Şarjlı Dik Süpürge - 2.999 TL
- 9'lu Slim Askı - 49,95 TL
- Banyo Matı - 69,95 TL
- El Havlusu - 34,95 TL
- Yüz Havlusu - 99,95 TL
- Ütü Masası Kılıfı - 79,95 TL