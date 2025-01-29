ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu: 29 Ocak ŞOK indirimli ürünler

ŞOK aktüel 29 Ocak kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 29 Ocak ile başlayan günde ŞOK'ta; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 29 Ocak 2025 ŞOK Aktüel kataloğunda neler var? İşte, ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, ŞOK aktüel 29 Ocak kataloğu ile fiyat listesi.

29 OCAK ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

ŞOK'ta 29 Ocak'tan itibaren 5 Şubat'a kadar geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı ŞOK Aktüel kataloğu şu şekilde:

Lio Salamura Siyah Zeytin (261-290) 500g - 79,90 TL

Mis Tam Yağlı Tost Peyniri 1500 g - 269 TL

Mis Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 kg - 119 TL

Anadolu Mutfağı Nohut 1000g - 46,90 TL

Vatan Ketçap - 27,90 TL

Vatan Domates Salçası - 32,90 TL

Maret Hindi Sosis - 19,50 TL

Eti Gong Pops Çeşitleri - 39,50 TL

Amigo Pop Corn Patlamış Mısır - 12,50 TL

İnci Elma Dilim Patates - 49,90 TL

Ülker Fındık Rüyası Kakao Krema 350 gram - 81,95 TL

Dermokil Şampuan Çeşitleri - 69,90 TL

Lady Club/Adam Deodorant Çeşitleri - 44,50 TL

Bebeland Bebek Bezi - 116 TL

Arko Nem Değerli Yağlar Avokado Krem - 44,95 TL

Finish Tuz 1,5 kg - 79 TL

Finish Parlatıcı - 69 TL

Beyaz Güvercin Mendil - 18 TL

Calgon Kireç Önleyici - 112 TL

Cif Sprey Ultra Hız Banyo/Mutfak - 66,90 TL

ŞOK AKTÜEL YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Vip Ahmet Sprey Cam Temizlik Mopu Kirli Su Hazneli 1 Yedek Bez Hediyeli - 599 TL

Vip Ahmet Klipsli Palet Mop - 399 TL

Vip Ahmet Bahar Temizlik Seti+ Kullan At Mendil 50 Adet - 499 TL

Yer Sileceği - 49,95 TL

Çok Amaçlı Spa Matı - 99,95 TL

Lavabo Matı - 49,95 TL

Saplı Ovma Teli - 29,95 TL

Lime Pedallı Spin Mop - 499 TL

Babyshim Bebek Banyo Süngeri - 49,95 TL