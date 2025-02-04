ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu: 5 Şubat ŞOK indirimli ürünler

ŞOK aktüel 5 Şubat kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 5 Şubat ile başlayan günde ŞOK'ta; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 5 Şubat 2025 ŞOK Aktüel kataloğunda neler var? İşte, ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, ŞOK aktüel 5 Şubat kataloğu ile fiyat listesi.

5 ŞUBAT ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

ŞOK'ta 5 Şubat'tan itibaren 11 Şubat'a kadar geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı ŞOK Aktüel kataloğu şu şekilde:

Lio Az Tuzlu Salamura Zeytin (291-320) - 99,90 TL

Mis Yoğurt Tam Yağlı Homojenize - 19,25

Danone %1 Yağlı Laktozsuz Süt - 35,50 TL

Teremyağ Kasem Margarin - 35,50 TL

Danone Danissimo Kırmızı Meyveli Yoğurt - 19,50 TL

Fide İlikli Kemik Suyu - 25,90 TL

Dr. Oetker Instant Maya - 17,25 TL

Laylaylom El Yapımı Şeker - 29,90 TL

Eti Antep Fıstıklı Çikolata - 79,90 TL

Kavaklıdere Şalgam Suyu Acılı - 45 TL

Hatır Türk Kahvesi - 49,90 TL

Kadın Pijama Takımı - 349 TL

Kadın Pijama Takımı Soft Kumaş - 399 TL

Kadın İnce Polar Tek Alt - 159 TL

Çapraz Omuz Çantası - 179 TL

Zincirli Omuz Çantası - 229 TL

Kutulu Kemer - 69,95 TL

Kadın Terlik Kürklü - 119 TL

Spor Tayt - 99,95 TL

Penti Fluffy Termal Tayt - 379 TL

Kadın 2’li Slip - 69,95 TL

Erkek Boxer - 69,95 TL

Dantelli Bralet - 119 TL

ŞOK AKTÜEL YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Sinbo Saç Kurutma Makinesi Beyaz/Gri/Mavi - 1.099 TL

Mikado LED Bluetooth Hoparlör - 599 TL

Petrix Tuz Lambası - 349 TL

Ledolet Taşınabilir Masa Lambası - 229 TL

Forever USB Şarjlı Dekoratif Lamba - 219 TL

Forever Mini Saç Düzleştirici - 179 TL

Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi - 1.599 TL

Arzum Minio Duo 2’li Kahve Makinesi - 2.499 TL

Mandallı Fotoğraf Çerçevesi - 129 TL

LAV Karaf - 89,95 TL

Bambu Kalpli Çerezlik - 119 TL

Bambu Papatya Çerezlik - 119 TL

Keramika Sevgililer Günü Fincan Seti - 149 TL