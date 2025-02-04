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ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu: 5 Şubat ŞOK indirimli ürünler

ŞOK aktüel yeni ürünler kataloğu ile 5 Şubat'ta indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıktı. ŞOK yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. ŞOK aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler 5 Şubat'ta raflarda alıcılarıyla buluşacak. ŞOK yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 5 Şubat 2025 ŞOK Aktüel kataloğunda neler var? İşte, ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu...

BirBilgi
  • 04.02.2025 15:28
  • Giriş: 04.02.2025 15:28
  • Güncelleme: 04.02.2025 16:02
ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu: 5 Şubat ŞOK indirimli ürünler

ŞOK aktüel 5 Şubat kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 5 Şubat ile başlayan günde ŞOK'ta; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 5 Şubat 2025 ŞOK Aktüel kataloğunda neler var? İşte, ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, ŞOK aktüel 5 Şubat kataloğu ile fiyat listesi.

5 ŞUBAT ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

ŞOK'ta 5 Şubat'tan itibaren 11 Şubat'a kadar geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı ŞOK Aktüel kataloğu şu şekilde:

  • Lio Az Tuzlu Salamura Zeytin (291-320) - 99,90 TL
  • Mis Yoğurt Tam Yağlı Homojenize - 19,25
  • Danone %1 Yağlı Laktozsuz Süt - 35,50 TL
  • Teremyağ Kasem Margarin - 35,50 TL
  • Danone Danissimo Kırmızı Meyveli Yoğurt - 19,50 TL
  • Fide İlikli Kemik Suyu - 25,90 TL
  • Dr. Oetker Instant Maya - 17,25 TL
  • Laylaylom El Yapımı Şeker - 29,90 TL
  • Eti Antep Fıstıklı Çikolata - 79,90 TL
  • Kavaklıdere Şalgam Suyu Acılı - 45 TL
  • Hatır Türk Kahvesi - 49,90 TL

  • Kadın Pijama Takımı - 349 TL
  • Kadın Pijama Takımı Soft Kumaş - 399 TL
  • Kadın İnce Polar Tek Alt - 159 TL
  • Çapraz Omuz Çantası - 179 TL
  • Zincirli Omuz Çantası - 229 TL
  • Kutulu Kemer - 69,95 TL
  • Kadın Terlik Kürklü - 119 TL
  • Spor Tayt - 99,95 TL
  • Penti Fluffy Termal Tayt - 379 TL
  • Kadın 2’li Slip - 69,95 TL
  • Erkek Boxer - 69,95 TL
  • Dantelli Bralet - 119 TL

ŞOK AKTÜEL YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

  • Sinbo Saç Kurutma Makinesi Beyaz/Gri/Mavi - 1.099 TL
  • Mikado LED Bluetooth Hoparlör - 599 TL
  • Petrix Tuz Lambası - 349 TL
  • Ledolet Taşınabilir Masa Lambası - 229 TL
  • Forever USB Şarjlı Dekoratif Lamba - 219 TL
  • Forever Mini Saç Düzleştirici - 179 TL
  • Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi - 1.599 TL
  • Arzum Minio Duo 2’li Kahve Makinesi - 2.499 TL
  • Mandallı Fotoğraf Çerçevesi - 129 TL
  • LAV Karaf - 89,95 TL
  • Bambu Kalpli Çerezlik - 119 TL
  • Bambu Papatya Çerezlik - 119 TL
  • Keramika Sevgililer Günü Fincan Seti - 149 TL

  • Pantene Saç Kremi Çeşitleri - 79 TL
  • Rexona Deodorant Çeşitleri - 119 TL
  • Sleepy Natural 2’li Jumbo - 179,50 TL
  • Cire Aseptine Prebiyotik El Kremi Çeşitleri - 19,90 TL
  • Colgate Max White Diş Macunu Çeşitleri - 74,50 TL
  • Selsil Pak Köpük Temizleyici Sprey - 44,90 TL
  • Selsil Pak Genel Amaçlı Temizleyici - 26,50 TL
  • Rinso Toz Deterjan Limon ve Karbonat & Beyaz Sirke ve Çamaşır Sodası - 295 TL

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