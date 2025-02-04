ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu: 5 Şubat ŞOK indirimli ürünler
ŞOK aktüel yeni ürünler kataloğu ile 5 Şubat'ta indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıktı. ŞOK yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. ŞOK aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler 5 Şubat'ta raflarda alıcılarıyla buluşacak. ŞOK yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 5 Şubat 2025 ŞOK Aktüel kataloğunda neler var? İşte, ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu...
ŞOK aktüel 5 Şubat kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 5 Şubat ile başlayan günde ŞOK'ta; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 5 Şubat 2025 ŞOK Aktüel kataloğunda neler var? İşte, ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, ŞOK aktüel 5 Şubat kataloğu ile fiyat listesi.
5 ŞUBAT ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
ŞOK'ta 5 Şubat'tan itibaren 11 Şubat'a kadar geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı ŞOK Aktüel kataloğu şu şekilde:
- Lio Az Tuzlu Salamura Zeytin (291-320) - 99,90 TL
- Mis Yoğurt Tam Yağlı Homojenize - 19,25
- Danone %1 Yağlı Laktozsuz Süt - 35,50 TL
- Teremyağ Kasem Margarin - 35,50 TL
- Danone Danissimo Kırmızı Meyveli Yoğurt - 19,50 TL
- Fide İlikli Kemik Suyu - 25,90 TL
- Dr. Oetker Instant Maya - 17,25 TL
- Laylaylom El Yapımı Şeker - 29,90 TL
- Eti Antep Fıstıklı Çikolata - 79,90 TL
- Kavaklıdere Şalgam Suyu Acılı - 45 TL
- Hatır Türk Kahvesi - 49,90 TL
- Kadın Pijama Takımı - 349 TL
- Kadın Pijama Takımı Soft Kumaş - 399 TL
- Kadın İnce Polar Tek Alt - 159 TL
- Çapraz Omuz Çantası - 179 TL
- Zincirli Omuz Çantası - 229 TL
- Kutulu Kemer - 69,95 TL
- Kadın Terlik Kürklü - 119 TL
- Spor Tayt - 99,95 TL
- Penti Fluffy Termal Tayt - 379 TL
- Kadın 2’li Slip - 69,95 TL
- Erkek Boxer - 69,95 TL
- Dantelli Bralet - 119 TL
ŞOK AKTÜEL YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Sinbo Saç Kurutma Makinesi Beyaz/Gri/Mavi - 1.099 TL
- Mikado LED Bluetooth Hoparlör - 599 TL
- Petrix Tuz Lambası - 349 TL
- Ledolet Taşınabilir Masa Lambası - 229 TL
- Forever USB Şarjlı Dekoratif Lamba - 219 TL
- Forever Mini Saç Düzleştirici - 179 TL
- Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi - 1.599 TL
- Arzum Minio Duo 2’li Kahve Makinesi - 2.499 TL
- Mandallı Fotoğraf Çerçevesi - 129 TL
- LAV Karaf - 89,95 TL
- Bambu Kalpli Çerezlik - 119 TL
- Bambu Papatya Çerezlik - 119 TL
- Keramika Sevgililer Günü Fincan Seti - 149 TL
- Pantene Saç Kremi Çeşitleri - 79 TL
- Rexona Deodorant Çeşitleri - 119 TL
- Sleepy Natural 2’li Jumbo - 179,50 TL
- Cire Aseptine Prebiyotik El Kremi Çeşitleri - 19,90 TL
- Colgate Max White Diş Macunu Çeşitleri - 74,50 TL
- Selsil Pak Köpük Temizleyici Sprey - 44,90 TL
- Selsil Pak Genel Amaçlı Temizleyici - 26,50 TL
- Rinso Toz Deterjan Limon ve Karbonat & Beyaz Sirke ve Çamaşır Sodası - 295 TL