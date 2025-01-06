ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu: 8-14 Ocak ŞOK indirimli ürünler
ŞOK aktüel yeni ürünler kataloğu ile 8-14 Ocak'ta indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıktı. ŞOK yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. ŞOK aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler 8-14 Ocak'ta raflarda alıcılarıyla buluşacak. ŞOK yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 8-14 Ocak 2025 ŞOK Aktüel kataloğunda neler var? İşte, ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu...
ŞOK aktüel 8-14 Ocak kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 8 Ocak ile başlayan günde ŞOK'ta; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 8-14 Ocak 2025 ŞOK Aktüel kataloğunda neler var? İşte, ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, ŞOK aktüel 8-14 Ocak kataloğu ile fiyat listesi.
8-14 OCAK ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
ŞOK'ta 8 Ocak'tan itibaren 14 Ocak'a kadar geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı ŞOK Aktüel kataloğu şu şekilde:
- Mis Dil/Örgü Peyniri Tam Yağlı 250 g 62,90 TL
- Mis Tuzlu Tereyağı 500 g 133 TL
- İçim Tam Yağlı Beyaz Peynir 1000 g 179 TL
- Lio Salamura Siyah Zeytin (321-380) 500 g 59,90 TL
- Banvit/Gedik/ Hastavuk/Keskinoğlu Piliç Yaprak Döner 300 g 73,90 TL
- Superfresh Kayseri Mantı 400 g 59 TL
- Fiskobirlik Fındık Ezmesi 180 g 79,90 TL
- Ülker Halley 8'li 240 g 49,90 TL
- Cleana Şampuan Çeşitleri 600 ml 59,90 TL
- Meyveli Lipgloss 39,90 TL
- Palette Saç Boyası Çeşitleri 89 TL
- Vaseline Original 100 m 99,90 TL
- Molfix Pure&Soft 289 TL
- Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1440 ml 111 TL
- Porçöz Pas ve Kireç Çözücü 1 L 41,50 TL
- Molped Pure&Soft İnce Günlük Ped 30’lu 39,90 TL
- Fairy Bulaşık Deterjanı 2600 ml 169 TL
- Slazenger Polar Üst 499 TL
- Slazenger Tam Fermuarlı Sweatshirt Kapüşonlu 399 TL
- Slazenger Ribanalı Eşofman Altı 369 TL
- Kadın/Erkek Polar Üst Tam Fermuarlı 349 TL
- Kadın Düğmeli Pijama Takımı 299 TL
- Erkek Oduncu Gömlek 249 TL
- Erkek Polar Gömlek 299 TL
- Wellsoft Tam Fermuarlı Sweatshirt 299 TL
- Kadın Terlik Kuzu Kumaş 239 TL
- Kadın Peluş Terlik Kalın Taban 119 TL
ŞOK AKTÜEL YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Skytech 43ST1103 Full HD 43'' 109 Ekran Android Smart TV 6.999 TL
- Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizlik Makinesi 3.999 TL
- Borosilikat 6'lı Kulplu Çay Bardağı Seti 199 TL
- Cam Su Isıtıcı 549 TL
- Tıraş Makinesi 299 TL
- Borosilikat Bambu Kapaklı Cam Kavanoz 99,95 TL
- Yuvarlak Emaye Tepsi 149 TL
- Borosilikat Cam Kupalı Ahşap Set 13 Parça 249 TL
- 4’lü Saklama Kabı 69,95 TL
- Ufo O2 Hava Temizleme Cihazı Beyaz Uzaktan Kumandalı 12.499 TL
- Ufo Basic 2300 W Termostatlı Hem Yatay Hem Dikey Isıtıcı 3.899 TL
- Alf C/Gk Uzaktan Kumandalı Klasik Isıtıcı 4.299 TL
- Alf C 30 Klasik Isıtıcı 3.599 TL
- Mika A2000 2000 W Kule Tipi Isıtıcı 1.999 TL
- Alf Pc/15 1500 Watt Termostatlı ve Ayak 2.799 TL
- Lambert Lpy Compact 24-F Yoğuşmalı Kombi 17.499 TL
- Alf Armut Ayak Isıtıcı 2.599 TL
- THE NORTH FACE NIMBLE YAĞMURLUK 4.999 TL
- THE NORTH FACE SANGRO YAĞMURLUK 6.999 TL
- THE NORTH FACE REIGN ON YAĞMURLUK 8.999 TL
- THE NORTH FACE EVOLVETRICLIMATE MONT 9.999 TL
- THE NORTH FACE QUEST INSULATED MONT 7.999 TL
- THE NORTH FACE BETTAFORCA LT DOWN MONT 11.999 TL