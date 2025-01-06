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ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu: 8-14 Ocak ŞOK indirimli ürünler

ŞOK aktüel yeni ürünler kataloğu ile 8-14 Ocak'ta indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıktı. ŞOK yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. ŞOK aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler 8-14 Ocak'ta raflarda alıcılarıyla buluşacak. ŞOK yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 8-14 Ocak 2025 ŞOK Aktüel kataloğunda neler var? İşte, ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu...

BirBilgi
  • 06.01.2025 14:07
  • Giriş: 06.01.2025 14:07
  • Güncelleme: 06.01.2025 14:14
ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu: 8-14 Ocak ŞOK indirimli ürünler

ŞOK aktüel 8-14 Ocak kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 8 Ocak ile başlayan günde ŞOK'ta; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 8-14 Ocak 2025 ŞOK Aktüel kataloğunda neler var? İşte, ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, ŞOK aktüel 8-14 Ocak kataloğu ile fiyat listesi.

8-14 OCAK ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

ŞOK'ta 8 Ocak'tan itibaren 14 Ocak'a kadar geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı ŞOK Aktüel kataloğu şu şekilde:

  • Mis Dil/Örgü Peyniri Tam Yağlı 250 g 62,90 TL
  • Mis Tuzlu Tereyağı 500 g 133 TL
  • İçim Tam Yağlı Beyaz Peynir 1000 g 179 TL
  • Lio Salamura Siyah Zeytin (321-380) 500 g 59,90 TL
  • Banvit/Gedik/ Hastavuk/Keskinoğlu Piliç Yaprak Döner 300 g 73,90 TL
  • Superfresh Kayseri Mantı 400 g 59 TL
  • Fiskobirlik Fındık Ezmesi 180 g 79,90 TL
  • Ülker Halley 8'li 240 g 49,90 TL

  • Cleana Şampuan Çeşitleri 600 ml 59,90 TL
  • Meyveli Lipgloss 39,90 TL
  • Palette Saç Boyası Çeşitleri 89 TL
  • Vaseline Original 100 m 99,90 TL
  • Molfix Pure&Soft 289 TL
  • Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1440 ml 111 TL
  • Porçöz Pas ve Kireç Çözücü 1 L 41,50 TL
  • Molped Pure&Soft İnce Günlük Ped 30’lu 39,90 TL
  • Fairy Bulaşık Deterjanı 2600 ml 169 TL

  • Slazenger Polar Üst 499 TL
  • Slazenger Tam Fermuarlı Sweatshirt Kapüşonlu 399 TL
  • Slazenger Ribanalı Eşofman Altı 369 TL
  • Kadın/Erkek Polar Üst Tam Fermuarlı 349 TL
  • Kadın Düğmeli Pijama Takımı 299 TL
  • Erkek Oduncu Gömlek 249 TL
  • Erkek Polar Gömlek 299 TL
  • Wellsoft Tam Fermuarlı Sweatshirt 299 TL
  • Kadın Terlik Kuzu Kumaş 239 TL
  • Kadın Peluş Terlik Kalın Taban 119 TL

ŞOK AKTÜEL YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

  • Skytech 43ST1103 Full HD 43'' 109 Ekran Android Smart TV 6.999 TL
  • Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizlik Makinesi 3.999 TL
  • Borosilikat 6'lı Kulplu Çay Bardağı Seti 199 TL
  • Cam Su Isıtıcı 549 TL
  • Tıraş Makinesi 299 TL
  • Borosilikat Bambu Kapaklı Cam Kavanoz 99,95 TL
  • Yuvarlak Emaye Tepsi 149 TL
  • Borosilikat Cam Kupalı Ahşap Set 13 Parça 249 TL
  • 4’lü Saklama Kabı 69,95 TL

  • Ufo O2 Hava Temizleme Cihazı Beyaz Uzaktan Kumandalı 12.499 TL
  • Ufo Basic 2300 W Termostatlı Hem Yatay Hem Dikey Isıtıcı 3.899 TL
  • Alf C/Gk Uzaktan Kumandalı Klasik Isıtıcı 4.299 TL
  • Alf C 30 Klasik Isıtıcı 3.599 TL
  • Mika A2000 2000 W Kule Tipi Isıtıcı 1.999 TL
  • Alf Pc/15 1500 Watt Termostatlı ve Ayak 2.799 TL
  • Lambert Lpy Compact 24-F Yoğuşmalı Kombi 17.499 TL
  • Alf Armut Ayak Isıtıcı 2.599 TL

  • THE NORTH FACE NIMBLE YAĞMURLUK 4.999 TL
  • THE NORTH FACE SANGRO YAĞMURLUK 6.999 TL
  • THE NORTH FACE REIGN ON YAĞMURLUK 8.999 TL
  • THE NORTH FACE EVOLVETRICLIMATE MONT 9.999 TL
  • THE NORTH FACE QUEST INSULATED MONT 7.999 TL
  • THE NORTH FACE BETTAFORCA LT DOWN MONT 11.999 TL
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