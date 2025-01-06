ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu: 8-14 Ocak ŞOK indirimli ürünler

ŞOK aktüel 8-14 Ocak kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 8 Ocak ile başlayan günde ŞOK'ta; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 8-14 Ocak 2025 ŞOK Aktüel kataloğunda neler var? İşte, ŞOK Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, ŞOK aktüel 8-14 Ocak kataloğu ile fiyat listesi.

8-14 OCAK ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

ŞOK'ta 8 Ocak'tan itibaren 14 Ocak'a kadar geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı ŞOK Aktüel kataloğu şu şekilde:

Mis Dil/Örgü Peyniri Tam Yağlı 250 g 62,90 TL

Mis Tuzlu Tereyağı 500 g 133 TL

İçim Tam Yağlı Beyaz Peynir 1000 g 179 TL

Lio Salamura Siyah Zeytin (321-380) 500 g 59,90 TL

Banvit/Gedik/ Hastavuk/Keskinoğlu Piliç Yaprak Döner 300 g 73,90 TL

Superfresh Kayseri Mantı 400 g 59 TL

Fiskobirlik Fındık Ezmesi 180 g 79,90 TL

Ülker Halley 8'li 240 g 49,90 TL

Cleana Şampuan Çeşitleri 600 ml 59,90 TL

Meyveli Lipgloss 39,90 TL

Palette Saç Boyası Çeşitleri 89 TL

Vaseline Original 100 m 99,90 TL

Molfix Pure&Soft 289 TL

Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1440 ml 111 TL

Porçöz Pas ve Kireç Çözücü 1 L 41,50 TL

Molped Pure&Soft İnce Günlük Ped 30’lu 39,90 TL

Fairy Bulaşık Deterjanı 2600 ml 169 TL

Slazenger Polar Üst 499 TL

Slazenger Tam Fermuarlı Sweatshirt Kapüşonlu 399 TL

Slazenger Ribanalı Eşofman Altı 369 TL

Kadın/Erkek Polar Üst Tam Fermuarlı 349 TL

Kadın Düğmeli Pijama Takımı 299 TL

Erkek Oduncu Gömlek 249 TL

Erkek Polar Gömlek 299 TL

Wellsoft Tam Fermuarlı Sweatshirt 299 TL

Kadın Terlik Kuzu Kumaş 239 TL

Kadın Peluş Terlik Kalın Taban 119 TL

ŞOK AKTÜEL YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Skytech 43ST1103 Full HD 43'' 109 Ekran Android Smart TV 6.999 TL

Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizlik Makinesi 3.999 TL

Borosilikat 6'lı Kulplu Çay Bardağı Seti 199 TL

Cam Su Isıtıcı 549 TL

Tıraş Makinesi 299 TL

Borosilikat Bambu Kapaklı Cam Kavanoz 99,95 TL

Yuvarlak Emaye Tepsi 149 TL

Borosilikat Cam Kupalı Ahşap Set 13 Parça 249 TL

4’lü Saklama Kabı 69,95 TL

Ufo O2 Hava Temizleme Cihazı Beyaz Uzaktan Kumandalı 12.499 TL

Ufo Basic 2300 W Termostatlı Hem Yatay Hem Dikey Isıtıcı 3.899 TL

Alf C/Gk Uzaktan Kumandalı Klasik Isıtıcı 4.299 TL

Alf C 30 Klasik Isıtıcı 3.599 TL

Mika A2000 2000 W Kule Tipi Isıtıcı 1.999 TL

Alf Pc/15 1500 Watt Termostatlı ve Ayak 2.799 TL

Lambert Lpy Compact 24-F Yoğuşmalı Kombi 17.499 TL

Alf Armut Ayak Isıtıcı 2.599 TL