Şok etkisi tabelaya tarihi artış yazdı

Ekonomi Servisi

ABD-İsrail'in önce İran'a, ardından Lübnan'a yönelen saldırıları ile İran'ın karşılığı, enerji başta olmak üzere piyasaları vurdu. Enerji ithalatçısı Türkiye'de de bölgedeki savaş, ekonomiye yansıdı. Brent petrol fiyatlarındaki oynaklık ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinin en yüksek tek kalemde artış ihtimalini gündeme taşıdı.

Dün Brent petrol fiyatları bir önceki gün gördüğü 84 dolar seviyelerinden, 81 dolara gerilese de akaryakıta zam geleceği ifade edildi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine 12 lira 45 kuruş, benzine 3 lira 68 kuruş zam geldi. Zamdan bireysel araç kullanıcılarının yanı sıra ulaşım, lojistik, tarım ve gıda tedariki gibi pek çok sektör etkilenecek. Akaryakıt tabelasını değiştiren zammın, özellikle tarım ve gıdada birkaç kat yüksek fiyat artış etkisi yapması bekleniyor.

İstanbul Avrupa Yakası'nda ortalama 60 lira 40 kuruş olan motorinin litresi, zammın ardından 72 lira 85 kuruşa fırladı. Ankara'da litre fiyatları 73 lira 95 kuruşa, Hakkari'de 75 lira 68 kuruşa tırmandı.

NAVLUN REKOR ARTTI

Altın fiyatları da gelişmelerden etkilendi. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda 7 milyon 470 bin liraya çıktı.

Türkiye'den diğer Ortadoğu ülkelerine gemi yoluyla yapılan sevkiyatlarda navlun ücretlerinin, çatışmaların öncesine göre 4-5 kat arttığı ifade ediliyor. Hürmüz Boğazı'nın kapanması ile denizlerde tanker arzındaki düşüş, tanker navlunlarının rekor seviyede artmasına neden oldu.

VLCC ve Suezmax tipi tankerlerin kiraları tarihin en yüksek seviyesini gördü. Tanker piyasası verilerini raporlayan Tankers International'a göre, bir tankerin günlük kirazı 436 bin doları gördü. Yılın başına göre 9 kat artışı ifade eden bu tutar, bugüne dek kaydedilmiş en yüksek günlük kira bedeli oldu.

Savaşın enerji fiyatlarında yarattığı dalgalanma tüm dünyayı etkiledi. Katar'daki LNG (sıvılaştırımış doğal gaz) tesislerinin vurulması ve üretimi durdurması doğal gaz fiyatlarını etkiledi. Avrupa'da dün sabah saatlerinde artışa geçen doğal gaz fiyatları, akşam saatlerinde düşüş kaydetti. Dün 57,14 avroya kadar çıkan Hollanda TTF kontratı, kapanışta 51 avro seviyesine geriledi. Citigroup, savaşın yarattığı risklerin bakır fiyatlarını 12 bin doların altına düşürebileceği analizini paylaştı. Alüminyum fiyatları da önceki gün yüzde 3,48 artarak ton başına 3 bin 315 dolara çıktı. Fiyatlar, 4 yılın zirvesini gördü.