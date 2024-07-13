Sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti: Mardin Valiliği'nden açıklama

Mardin’in Dargeçit ilçesine bağlı kırsal Sümer Mahallesi'nde düzenlenen askeri operasyonlar nedeniyle 12 Temmuz saat 20.00'den itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Mardin Valiliği, Dargeçit'te dün düzenlenen operasyonlar kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Yasağın kaldırılmasına yönelik Mardin Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, sokağa çıkma yasağının Sümer Mahallesi ve mezralarında uygulandığı hatırlatıldı.

Yazılı açıklamada şunlara yer verildi:

"Vatandaşların can ve mal güvenliği ile güvenli seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı göz önüne alındığında, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu maddeleri gereğince; bölgedeki operasyonun sona ermesine kadar Dargeçit ilçesi Sümer Mahallesi ve mezralarında sınırlı olmak üzere 12 Temmuz 2024 günü saat 20.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 13 Temmuz 2024 günü saat 08:00’den itibaren Dargeçit ilçesi Sümer Mahallesi ve mezralarında sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştır."