Sokağa çıkma yasağı uzatıldı

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Fransa’ya 17 bin kilometre uzaklıkta bulunan Hint-Pasifik’teki Yeni Kaledonya’da Fransız hükümetinin yerli halkın seçimlerdeki etkisini azaltacak anayasal reformuna yönelik tepkiler sürüyor. Buna karşın Paris yönetimi ise bölgedeki sokağa çıkma yasağını uzatma kararı aldı.

Anayasal reforma mayıs ayında karşı çıkarak harekete geçen yerli halk, tutuklu kalmak üzere Fransa’ya gönderilen Kanak lider Christian Tein’in de aralarında bulunduğu 7 bağımsızlık yanlısının geri gönderilmesini ve Macron hükümetinin anayasal reformunu geri çekmesini istiyor.

Yerliler ayrıca, bağımsızlık yanlılarını bastırmak için Macron hükümetinin Ada’ya sevk ettiği 3 bine yakın Fransız güvenlik güçlerinin yanı sıra Yeni Kaledonya’daki Fransız Yüksek Komiseri Louis Le Franc ve savcı Yves Dupas’ın Ada’dan ayrılmasını talep ediyor.

Fransa hükümetinin sevk ettiği güvenlik güçlerinin Ada’daki durumu kontrol alma çabaları sürerken, yaklaşık 2 aydır devam eden 22.00-05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma yasağı 19 Ağustos’a kadar uzatıldı.

Ada’da silah bulundurma, satma, transfer etme yasağı da devam diyor.

Ada’daki Fransız Yüksek Komiserliğinin en son açıkladığı rakamlara göre mayıstan bu yana gözaltına alınanların sayısı 2 bin 343 olurken, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 11’e yükseldi.