Sokağı Onur Yürüyüşü’ne açın

Haber Merkezi

Bu yıl “Başkaldırı” temasıyla 16-22 Haziran tarihleri arasında yapılacak 11. İstanbul Trans Onur Haftası başladı. Hafta kapsamında çok sayıda söyleşi, atölye ve forum yapılacak. Hafta, 22 Haziran Pazar günü Trans Onur Yürüyüşü ile sonlanacak. Uluslararası Af Örgütü, Türkiye’deki Onur Yürüyüşleri’nde hukuksuz kısıtlamalara son verilmesi için bir acil eylem başlattı.İçişleri Bakanlığı’na hitaben yazılmış ve imzaya açılan dilekçede, yetkililer, barışçıl toplanmaları bastırmak yerine, bunları kolaylaştırmaya ve korumaya yönelik yasal görevlerini yerine getirmeye çağırılıyor.

Onur Yürüyüşleri, Türkiye genelinde bir kez daha tehdit altında. Valilikler yıllardır Onur Yürüyüşü etkinliklerini hukuka aykırı biçimde yasaklıyor ve polis, barışçıl katılımcıları dağıtmak için gereksiz güç kullanıyor. 2015 yılından beri, yetkililer, Türkiye’nin insan hakları yükümlülüklerine aykırı olan bu yasakları haklı göstermek için rutin olarak 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nu ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamındaki yetkilerini kullanıyor.

GÖREVİNIZİ YAPIN

Uluslararası Af Örgütü başlattığı acil eylemle yetkilileri, Onur Yürüyüşü etkinliklerine hukuksuz kısıtlamalar getirmeye derhal son vermeye çağırdı. Örgüt, yetkililerin, barışçıl toplanmaları bastırmak yerine, bunları kolaylaştırmaya ve korumaya ilişkin yasal görevlerini yerine getirmelerini talep ediyor. İçişleri Bakanlığı’na hitaben yazılmış ve tüm dünyada imzaya açılan dilekçede, “Size, Türkiye genelinde Onur Yürüyüşleri’ni gerçekleştirmek üzere toplanma özgürlüğü haklarını barışçıl bir biçimde kullanmak isteyen herkesin, yetkililerce getirilen hukuka aykırı yasaklar ve kolluk görevlilerinin hukuka aykırı güç kullanımı da dahil gereksiz engellemelerle karşılaşmadan yürüyebilmesini sağlamanız için acilen çağrıda bulunmak üzere yazıyorum” denilerek, özetle şunlara yer verildi:

“2015’ten bu yana son on yılda, Türkiye’nin birçok ilinde LGBTİ+ Onur Yürüyüşleri, barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü hakları ile ayrımcılık yasağına aykırı olarak, hukuksuz ve sistematik bir biçimde engellendi. Kolluk görevlileri, haklarını kullanan LGBTİ+ hakları aktivistlerini ve destekçilerini dağıtmak için gereksiz güç kullandı. Onlarca kişi keyfi olarak gözaltına alındı, çoğu temelsiz suçlamalarla yargılandı ve bazıları, daha en başından açılmaması gereken davalarda daha sonra beraat etti. Sizi, İstanbul’da ve diğer illerde Onur Yürüyüşleri’nin yersiz kısıtlamalar olmadan gerçekleştirilmesine izin vererek, Türkiye’nin uluslararası insan hakları hukuku ve standartları uyarınca barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü ile ayrımcılık yasağı haklarının kullanımını kolaylaştırmak ve korumak konusundaki pozitif yükümlülüğünü yerine getirmesini sağlamaya çağırıyorum.”

Türkiye’de yetkililer, 2015’ten bu yana, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi (ICCPR) ve Avrupa insan hakları standartları da dahil uluslararası hukuk kapsamında korunan barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü ile ayrımcılık yasağı haklarını ihlal ederek Onur Yürüyüşleri’ni hukuksuz ve sistematik bir biçimde yasaklıyor.

2015’TEN BU YANA YASAK

Yetkililer, Onur Yürüyüşleri’ne, film gösterimleri ve piknikler de dahil ilgili LGBTİ+ etkinliklerine genel yasaklar getiriyor. 2022 yılında LGBTİ+ hakları örgütleri, ülke genelinde en az 10 Onur Yürüyüşü etkinliğinin yasaklandığını ve Onur Yürüyüşü döneminde 530’dan fazla kişinin gözaltına alındığını belgeledi. 2023 yılındaki Onur Yürüyüşleri döneminde Onur Ayı etkinliklerine yönelik süresi bir günden bir aya kadar değişen genel yasaklar ilan edildi.