Sokağın gündemi ‘aday’ değil, ekonomi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, 20 Kasım'da Antep'te başlayan ekonomi turuyla ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Sokağın, “CHP’nin yetkin bir kadroyla sahada olmasından memnun” olduğunu belirten Karatepe, gidilen her kent için ayrı ayrı raporlar hazırladıklarını kaydetti. Karatepe, raporlarda kentlerin sorunlarına yönelik tespitlerin yanı sıra CHP'nin çözüm önerilerinin de yer aldığını ifade etti.

CHP’li Karatepe, kent gezilerinde her kesimle buluştuklarının altını çizdi. İşçi, işveren, sendikalar, esnaf odalarını, emek ve meslek örgütleri ile bir araya gelinen toplantıların oldukça verimli geçtiğini anlatan Karatepe, şunları söyledi:

“Gideceğimiz kentlerle ilgili önceden ciddi bir hazırlık yapıyoruz. Kentlerin demografik yapısını ile ihracat tutarlarını, rekabet endeksinde yerlerini ve turizm ile teknolojik altyapısıyla ilgili verileri inceliyoruz. Kentlerde öne çıkan sektörlerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Kentlerine misafir olduğumuz insanlar, yaşadıkları yerle ilgili bu kadar bilgi sahibi olmamıza da şaşırıyor.”

KİMSE ADAYI MERAK ETMİYOR

CHP’nin Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, sokağın gündeminin, “Medyanın gündemiyle” çok farklı olduğunu da söyledi. Konuştukları hiçbir yurttaşın, “CHP’nin adayı kim?” sorusunu sormadığını belirten Karatepe, “Sokağın tek ve en önemli gündemi ekonomi” diye konuştu.

Sokakta en çok, “Seçim yok neden dolaşıyorsunuz?” sorusuyla karşılaştıklarını kaydeden Karatepe, “İnsanlar, seçim döneminde seçim otobüsünün gelip ekonomi anlatmasına alışmışlar. Onlara, ‘Biz, seçim kampanyası için burada değiliz. Parti programı yazıyoruz, sizlerin de fikirlerinizi almak için buradayız’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

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BÜTÜNLEŞİK BİR KALKINMA MODELİ

Yalçın Karatepe, Türkiye’nin bütünleşik bir kalkınma modeline ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Gezdikleri kentlerde ciddi bir planlama sorunun göze çarptığını vurgulayan Karatepe, “Tarım sahalarının yanında maden ocakları olduğunu görüyoruz. Plansızlık çok net şekilde ortada. Türkiye’nin planlı ve bütünleşik bir kalkınma modeline ihtiyacı var” değerlendirmesinde bulundu.