Sokağın resmi şarkılar söylüyor

Deniz Burak BAYRAK

Kamusal bir alan olan sokakları, üretimlerinin mekânı yapan sokak sanatçılarının görünürlüğünü artıran Oktowallz, Kaybid’in ‘Volta’ adlı sergisiyle hem açılışını kutluyor hem de ilk etkinliğini gerçekleştiriyor. Mekân ise oldukça ilginç: Bir dönem müzik piyasasının kutsal mekânı olarak değerlendiren İstanbul Müzik Çarşısı (İMÇ). Çarşı içinde serginin adı gibi volta atarak galeriyi bulabilirsiniz.

Oktowallz’un fikrinin sahibi sanat alanında yaptığı birçok işle tanınan Görkem Kızılkayak. Volta’nın da küratörü aynı zamanda. Kaybid ise başta İstanbul olmak üzere birçokkentteki eserleriyle tanınan, ürettiği küçük boyutlu hayvan figürlerinin kent sokaklarını dolaştığını gösteren animasyonları ile bilinen bir sokak sanatçısı.

Küratör Kızılkayak, açılışı Kaybid ile yapmalarının sebebini şöyle açıklıyor: “Kaybid çok farklı malzemelerle çalışabilen, teknolojiyi çok iyi kullanan bir sanatçı. Yaptığı iş bana çok cesurca geliyor. Öte yandan piyasanın beklentileri veya Türkiye'deki veya Avrupa'daki sanat ortamının isteğini önemsemiyor. ‘Ne daha kabul edilebilir, ne edilemez’ gibi sorularla güdümlü sanat yapmıyor. Kendisi ne istiyorsa onun için sokakta.”

DÖNÜŞEN KOLAJLAR

Kızılkayak’tan öğrendiğimize göre Kaybid’in daha önce mekânda sergilenen işlerin formunda ürettiği işler yok. Bunlar nasıl işler mi? Şöyle ki Kaybid sokaklara kendi çizdiği küçük hayvan figürlerini yapıştırıyor. Bunların renk skalası o kadar geniş ki geçtiğiniz sokakta dikkatinizi çekmemesi mümkün değil. Mekândaki işlerin farkları ise üretilen farklı hayvanların bir arada oluşu, tuval olarak beton, kanvas olarak ise Kaybid’in uzun zaman önce yaptığı resimlerini parçalara ayırıp o parçaları kullanması. Atık kâğıtlar ve ambalaj parçalarını da buna ekleyebiliriz. Anlayacağınız eskiyi dönüştürüp birtakım kolajlar yapıyor Kaybid. Ardından sokaklarda voltalar atarak dolaşıyor, kolajları için uygun bir yer arıyor. Bulduğunda da çaktırmadan yapıştırıp oradan uzaklaşıyor. Tesadüfen yakalarsanız sohbet de edebilirsiniz. Ama şunu bilmek gerekiyor; Kaybid’den dinleyelim: “Sergide yer alan işlerin hiçbiri tamamlanmış bir ürün ya da kesinleşmiş bir sonuç değil; aksine, bir arayışın, bir sürecin, bir deneyin farklı katmanları. Her bir parça devam eden bir düşüncenin izini sürüyor, bir sezgiye ya da keşfe işaret ediyor, kendi içinde bir soruya yanıt arıyor.”

Kaybid’in en büyük hedefi bir kenti keşfetmek için tesadüfe dayalı bir rota oluşturmak. “Bir yere bir amaçla gitmek değil; yol nereye götürürse oraya varmak için yürümek” diyor kısaca. Bu sokak voltalarının en büyük eşlikçisinin de müzik olduğunu söylüyor. Volta, aynı zamanda bir müzik terimi. Sergideki eserlerin her birinin yanında bir QR kod var. Kodlara ise birer şarkı gizli. Kaybid, İMÇ ile son derece ilginç bir bağlantı yakalıyor bu multidisipliner sonuçla. Resimlerini plak kapağı şeklinde üretiyor. Yapay zekâ da resimler için, Kaybid’in hissettiğinden bambaşka şarkılar üretiyor. Bunları Spotify, Youtube ya da Apple Music’ten dinleyebiliyorsunuz. Resimlerinden kurguladığı animasyonlarını da Instagram hesabından izleyebilirsiniz. Sergi 5 Mayıs’a kadar İMÇ 5. Blok, no: 5409’daki geçici mekânında ziyarete açık.