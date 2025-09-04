Sokağın sanatı galeride buluştu

Deniz Burak BAYRAK

Yere yapıştırılmış bir kâğıtta gördüğümüz bir desen, dört katlı bir binanın yan duvarında dikkatimizi çeken dev bir yaratık ya da duvarlara sprey boyayla stilize bir şekilde yazılmış politik sloganlarla âşina olduğumuz ama sadece bunlara indirgenemeyecek kadar geniş bir skalaya sahip sokak sanatı, şu günlerde bir sokak sanatı platformu olan Oktowallz’un girişimiyle İstanbul Manifaturacılar Çarşısı’nda (İMÇ) yazı uğurlayıp sezona hazırlanıyor.

İstanbul’un yaratıcı sokak kültürü, ‘Street Art Flea Market’ adı altında, kolektiflerin de katılımıyla dört duvar arasında sergileniyor. Yaklaşık 25 sanatçının eserinin sergilendiği bu oluşum adından anlaşılacağı üzere âdeta bir bit pazarı. Görkem Kızılkayak’ın küratörlüğünde hazırlanan seçkide, sanatçıların bilinen işleriyle birlikte bugüne kadar atölyelerinde sakladıkları eserlerin yer alması dikkat çeken özelliği bu serginin. Sokak sanatıyla söze girdik ama bu seçkide, sokak için üretimler yapan sanatçıların yanında sokak için üretmeyen ama üretse sokağa yakışacak işler yapabilecek sanatçılar da var. İşlerin seçimine ilişkin Kızılkayak “Kıyıda köşede kalmış, belki ‘Bu olmaz’ dedikleri ama aslında gösterilmesinin iyi olacağını düşündüğüm işleri seçtim” diyor.

Görkem Kızılkayak

Sergide; eskizler, tuvaller, sprey boyayla kâğıt üzerine çalışılmış işler, sırt kısmı boyanmış bir deri ceket, dia pozitifler, stickerlar, seramik parçalar yani bir bit pazarında bir araya gelebilecek birbirine benzemeyen onlarca parça var. Eserlerin bazılarının eski tarihli olsa da kimi sanatçıların üretim süreçleri daha pratik olduğu için güncel işlerinin de yer aldığını söyleyen Kızılkayak, bunun sanatçıları tanımak ve onların değişimini görebilmek açısından önemli olduğunu vurguluyor. Kızılkayak, sergilenmesi düşünülmeyen işlerin keşfedilmek üzere ortaya çıkışının bu alanda çalışan sanatçılarla izleyici arasında da yeni bir bağ kuracağına inanıyor.

Aslı Şarman, Beril Ateş, Bülent Gültek, Chek, Cins, Doğa Batır, Gülsen Şenol, Kadir Çıtak, Kaybid, Keter Studio, Kien, Meck, MRE, MSGSÜ İllüstrasyon Kulübü, No More Lies, Omeria, Ozan Aktuna, Özce Coşkun, Pınar Birim, Uğur Acil, Simay Bahçıvan, Street Art Lan, Turbo, Turshu Turşuları, Vardal Caniş’in işlerini görebileceğiniz bu pazar, sokak sanatının eski isimleri ve genç üniversitelileri bir araya getirişiyle de etkili bir sinerji yaratıyor. Sokakta yapılan sanatın gücünün yadsınamaz etkisi çoğu eserle somutlaşmış da oluyor. Beril Ateş’in Saraçhane protestolarında kullandığı pankartın arka yüzünü kullanması, Görkem Kızılkayak’ın Rus Çarlığı ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’ndan kalan banknotlarının üzerindeki politik atıflar, Chek’in Lübnan patlamasından aldığı tuğlaları epoksiyle kaplayıp ürettiği heykeli hem tarihsel bağlamda iz bırakıyor hem de bırakılan izleri yeniden kurguluyor.

Görkem Kızılkayak’ın sokak sanatının yaratım sürecini görünür kılmak, sokaktan beslenen sanatçıları bir araya getirmek, sanatçılarla izleyici arasında yeni bir bağ kurmak, ulaşılabilir ve özgün eserleri sanatseverlerle buluşturmak, İstanbul’un çağdaş sanat sahnesine yeni bir enerji katmak amacıyla düzenlediklerinin altını çizdiği sergiyi 7 Eylül’e kadar İMÇ Beşinci Blok No: 5409’da ücretsiz görebilirsiniz.