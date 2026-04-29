Sokak duvarlarından sergi salonlarına: 1 Mayıs afişleri sergisi Uşak'ta açılıyor

Tasarımcı Fahrettin Engin Erdoğan’ın ‘1 Mayıs Türkiye Emek Hareketi Afişleri’ başlıklı sergisi Uşak Atatürk Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda 30 Nisan, 2 Mayıs tarihleri arasında sanatseverleri ağırlayacak.

Sergi, Erdoğan’ın 2002’den bu yana 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü için tasarladığı afişlerin bir kısmından oluşuyor. Uşak Belediyesi’nin düzenlediği ve Erdoğan’ın emek ve meslek örgütleri için ürettiği afişlerden oluşan sergi, Türkiye emek hareketinin 24 yıllık bir panoramasını sunuyor.

Sergide yer alan afişlerin emekçilerin yaşadığı türlü krizleri ve sorunları yansıttığına dikkat çeken Erdoğan, “Sergi, Türkiye’de siyasi iktidar ve rejim değişikliklerinin yaşandığı, anayasa değişikliklerinin, asgari ücretin, ekonomik kriz, darbeler, savaş, işsizlik, yoksulluk ve sendikal yasakların, insanca yaşam isteğinin, demokrasi, eşitlik ve özgürlük taleplerinin, emeğe yönelik saldırıların yoğunlaştığı bir dönemi ifade etmeye çalışan afişleri kapsıyor. Yasaklı 1 Mayıs’ları da kazanılan 1 Mayıs’ları da, toplumun dışlanan, ezilen, yoksullaştırılan kesimlerinin, işçiler dışında kadınların, öğrencilerin, ötekileştirilenlerin redlerini de içeriyor” diye konuştu.

“Örgütlü mücadelenin önemi, demokratik hak ve özgürlüklerin elde edilmesinde uzun soluklu mücadelelerin gerekliliği, kazanımlar ve deneyimlerin içinde bulunduğumuz karanlığa ışık tutabilecekleri gerçeği ve buna benzer sayabileceğimiz diğer değerlere kültürel dokumuzda artık rastlamama tehlikesi, egemen ideolojinin de etkisiyle alabildiğine artmış durumda” diyen Erdoğan şunları söyledi: “Bu sergi, bugüne kadar demokratik hak ve özgürlükler mücadelesinin geçtiği aşamaları somut olarak yansıtacak, muhasebe yapılmasını kolaylaştıracak ve yeni yönelimlere ilham kaynağı olabilecektir. Sergideki çalışmalara tek tek bakıp izleyenler, kendi siyasal veya kişisel yaşanmışlıklarına mutlaka dokunacak, onları yakın geçmişlerine götürecek afişlerle karşılaşacaklar. Her bir çalışmanın, geçtiğimiz 24 yıllık sürece eşlik eden özel anlamları, ifadeleri ve çığlıkları var.”