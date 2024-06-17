Sokak hayvanları besleme alanında yangın: 30 kulübe yandı

Eskişehir'de sokak hayvanlarını besleme alanı olarak kullanılan otlukta çıkan yangın sonucu 30 kulübe yandı.

Eskişehir’de sokak hayvanlarını besleme alanı olarak kullanılan otlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 40 dönüm alandaki otlar ile 30 köpek kulübesi yandı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'nde hayvanseverlerin sokak hayvanlarını beslediği ve içerisinde köpek kulübelerinin de bulunduğu otlukta yangın çıktı.

Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 40 dönümlük alana yayılan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 40 dönüm otluk tamamen yanarken, sokak hayvanlarının beslendiği 30 kulübe yandı. Yangında soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından zarar gören sokak hayvanı olup olmadığıyla ilgili inceleme yapılacağı belirtilirken, soruşturma sürüyor.