Sokak hayvanları düzenlemesi nedir? Hayvanları Koruma Kanunu değişiklikleri neler?
AKP'nin Hayvanları Koruma Kanunu üzerinde değişik hazırlığını açıklamasının ardından konuya ilgi gösteren çok sayıda yurttaş sokak hayvanları düzenlemesi nedir sorusunu gündeme getirerek Hayvanları Koruma Kanunu değişikliklerinin neler olduğunu bulmaya çalışıyor. Söz konusu değişiklik AKP'li yetkililer tarafından henüz taslak olarak savunulsa da sokak hayvanları düzenlemesi içerisinde hayvanseverleri oldukça kaygılandıran maddeler mevcut. Peki, Sokak hayvanları düzenlemesi nedir? Hayvanları Koruma Kanunu değişiklikleri neler? İşte bugüne dair konuya ilişkin gerçekleştirilen öne çıkan başlıklar!
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine AKP'li yetkililer Hayvanları Koruma Kanunu değişiklikleri için kollarını sıvadı. "Sokak hayvanları düzenlemesi" adı altında kamuoyunun gündem haline getirilen konunun detaylarına dair yurttaşlar Hayvanları Koruma Kanunu değişiklikleri neler araştırmasını yapıyor. Peki, Sokak hayvanları düzenlemesi nedir? Hayvanları Koruma Kanunu değişiklikleri neler? İşte bugüne dair konuya dair gerçekleştirilen öne çıkan açıklamalar!
Sokak hayvanları düzenlemesi nedir?
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan 'hayvan hakları yasa teklifi'nde sona yaklaşılıyor. Teklifte sahipsiz sokak hayvanlarının 'uyutulması' hakkında maddelere yer verilmesi planlanıyor. Teklifin Meclis kapanmadan, en geç 2 hafta içinde gündeme getirilmesi ve yasalaşması bekleniyor.
Hayvanları Koruma Kanunu değişiklikleri neler?
Hayvanları Koruma Kanunu üzerinde gerçekleştirilecek değişikliklere dair öne çıkan maddeler şu şekilde:
- Her belediye, barınaklarındaki kapasite kadar köpeğin fotoğraflarını çekerek internet sitesinde sahiplendirme ilanı yayınlayacak.
- Her bir köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün beklenecek.
- 30 gün sonunda sahiplenilmeyen köpekler enjeksiyon ile uyutulacak.
- Uyutulan köpeklerden boşalan barınaklara sokaktan toplanan yeni köpekler gelecek ve süreç aynı şekilde işletilecek.
AKP yetkilileri kanun teklifi için, bekleme süresinin İngiltere’den daha uzun olduğunu kaydetti. Uyutma yöntemi için AKP'li kurmaylar, “Merhamet koşulları içinde, acısız, iğne kullanılan bir yöntem olacak" dedi.