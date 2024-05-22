Sokak hayvanları düzenlemesi nedir? Hayvanları Koruma Kanunu değişiklikleri neler?

AKP'nin Hayvanları Koruma Kanunu üzerinde değişik hazırlığını açıklamasının ardından konuya ilgi gösteren çok sayıda yurttaş sokak hayvanları düzenlemesi nedir sorusunu gündeme getirerek Hayvanları Koruma Kanunu değişikliklerinin neler olduğunu bulmaya çalışıyor. Söz konusu değişiklik AKP'li yetkililer tarafından henüz taslak olarak savunulsa da sokak hayvanları düzenlemesi içerisinde hayvanseverleri oldukça kaygılandıran maddeler mevcut. Peki, Sokak hayvanları düzenlemesi nedir? Hayvanları Koruma Kanunu değişiklikleri neler? İşte bugüne dair konuya ilişkin gerçekleştirilen öne çıkan başlıklar!

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