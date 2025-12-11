Sokak hayvanları için buluşma

İstanbul Kadıköy’de Caferağa, Osmanağa ve Haydarpaşa-Rasimpaşa mahalle gönüllüleri, sokak köpeklerine yönelik şiddet, toplama talimatları ve besleme yasaklarına karşı 14 Aralık’ta saat 15.30’da İskele Meydanı’nda bir araya gelecek.

Yaşam savunucularının yaptığı açıklamada “Biz vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Mahallemizin sessiz çocukları için buradayız. ‘Alışın’ diyenlere alışmıyoruz, ‘toplayacağız’ diyenlere teslim olmuyoruz, ‘beslemeyin’ diyenlere boyun eğmiyoruz. Betonlaşmanın, rantın ve çöküşün faturasını köpeklere ödettiremezsiniz. Köpekler için, yaşam için, mahalle için buradayız. Mahallemizden de köpeklerimizden de vazgeçmiyoruz” ifadelerine yer verildi.