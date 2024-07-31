Sokak hayvanları için yüzmek isteyen milli yüzücü Sunaçoğlu'na valilik izin vermedi

Milli yüzücü Alper Sunaçoğlu, sokak hayvanlarının öldürülmesini içeren yasaya karşı yapmak istediği 160 kilometrelik solo yüzme ve rekor denemesine İstanbul Valiliği'nin izin vermediğini açıkladı. Sunaçoğlu, "Yüzmeme engel olabilirler şaşırmadım ama açlık grevime kimse engel olamayacak" dedi.

Sokakta yaşayan hayvanların öldürülmesini öngören yasayı protesto etmek için açlık grevine başlayacağını ve 160 kilometre solo yüzerek rekor denemesi yapacağını duyuran milli yüzücü Alper Sunaçoğlu'na İstanbul Valiliği izin vermedi.

Valiliğin kendisine gönderdiği tebligatı sosyal medya hesabından paylaşan Sunaçoğlu, "Yüzmeme engel olabilirler şaşırmadım ama açlık grevime kimse engel olamayacak" dedi.

Valiliğin Sunaçoğlu'na gönderdiği yazıda "Fenerbahçe Sahilinden Sivriada yüzme etkinliği ve sokak hayvanları yasasına farkındalık oluşturmak amacıyla açlık grevi yapmak isteğiniz, Valiliğimize sunulan dilekçeden anlaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Valilik, rekor denemesi ile ilgili gerekli prosedürlerin yerine getirilmediğini de belirtti.

Alper Sunaçoğlu, paylaşımında "Dünya milletleri duyana kadar devam. Umarım gücüm nefesim bitmeden sesimi dünyaya duyurabilirim" dedi.

Valilik , verdiğim dilekçeme OLUMSUZ dönüş yaptı az önce tebliğ edildi.

Takdir yüce milletimizindir.

Yüzmeme engel olabilirler şaşırmadım ama açlık grevime kimse engel olamayacak.

Dünya milletleri duyana kadar devam

Umarım gücüm nefesim bitmeden sesimi dünyaya duyurabilirim pic.twitter.com/RaT1XpI179 — ALPER SUNAÇOĞLU (@alpersunac) July 31, 2024

NE OLMUŞTU?

Alper Sunaçoğlu, 22 Temmuz'da yaptığı açıklamada sokakta yaşayan hayvanların öldürülmesini de içeren kanun teklifinin geri çekilmesi amacıyla 160 kilometre solo yüzerek rekor denemesi yapacağını ve açlık grevine başlayacağını duyurmuştu.

Açlık grevinden de sonuç alamaması halinde TBMM önünde ölüm orucuna başlayacağını belirten Sunaçoğlu, şunları söylemişti:

“Beni açlık grevi kararı almaya iten çaresizlik oldu. Ben aldığım grev kararının doğru bir eylem olduğuna inanıyorum. Bunu yapacağım, kararlıyım. Eğer açlık grevi sonuç vermezse TBMM’nin önünde ölüm orucunu başlatacağım. Ben bu davadan vazgeçmeyeceğim. ‘Böyle bir zulme neden sessiz kaldın’ diye sorulursa en azından ‘sessiz kalmadım’ diyebileyim. Bu eylemi sırf bu yüzden yapıyorum.”