"Sokak hayvanları öldürülüp gömüldü" iddiası: Uşak Valiliği'nden açıklama

Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi Hayvan Barınağı yanında kazılan çukurda sokak hayvanlarının öldürülerek gömüldüğü iddiasına ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

  08.12.2025 15:08
  • Giriş: 08.12.2025 15:08
  • Güncelleme: 08.12.2025 15:12
Kaynak: Haber Merkezi
Uşak Valiliği sahipsiz hayvanların öldürülüp gömüldüğü iddiasına ilişkin inceleme başlattı

Uşak'ta belediyenin hayvan barınağı yanında kazılan çukurda sokak hayvanlarının öldürülüp gömüldüğü iddia edildi.

Valilik, iddialara ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.

Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya platformlarında yer alan 'Uşak Belediyesi Hayvan Barınağı yanında kazılan çukurda sokak hayvanlarının öldürülüp gömüldüğü' iddiasına ilişkin Valiliğimizce inceleme/araştırma başlatılmıştır."

