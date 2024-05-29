Sokak hayvanları taslağı Meclis'te

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokak hayvanlarına ilişkin taslak metnin TBMM'ye ulaştığını açıkladı.

Sokak hayvanları ile ilgili yeni düzenlemeyi içeren yasa taslağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ulaştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokak hayvanlarına ilişkin taslak metnin TBMM'ye ulaştığını ve tartışılacağını açıkladı.

Tunç, "Hayvan hakları ile ilgili taslak metin Meclis’e ulaştı, tartışılacak" dedi.

Bakan Tunç, AKP'nin TBMM'deki grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, AKP grubunun 'sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme' konusundaki çalışmalarına ilişkin, "Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı bir taslak çalışması yapmıştı. Ve bu taslak çalışması Meclis grubumuza intikal ettirildi. Milletvekillerimiz elbette bunu değerlendireceklerdir.

Hayvanları koruma noktasındaki kararlılığımızı sürdürüyoruz biz. Hayvanları Koruma Kanunu çıkaran bir iktidarız. Sonrasında yine hayvanları korumayla ilgili araştırma komisyonu kurulmuştu, o komisyonun tavsiye kararları doğrultusunda birtakım düzenlemeler yapmıştık. Hayvanları Koruma Kanunu'nda; 'evcil hayvan', 'sahipsiz hayvan' gibi tanımlar netleştirilmişti ve hayvanlara eziyet edenlere yönelik cezaları artırmıştık. Bu anlamda, hayvanları koruma konusundaki hassasiyetimiz devam ediyor" diye konuştu.

"TEDBİR ALMAK GEREKİYOR"

Ama diğer yandan özellikle sokaklardaki sahipsiz hayvanların insanlara zarar verdiğini ve bunun giderek arttığını gördüklerini kaydeden Tunç, "Ölümlere yol açan, yaşlılara ve çocuklara saldıran, trafik kazalarına neden olan durumlar söz konusu oluyor; bunu da önlemek lazım. Bunu önlemek için de birtakım tedbirler almak gerekiyor. Belediyelere ve kurumlara düşen görevler olacak. Bu anlamda bir yasal düzenleme ihtiyacı olduğu açık. Burada dengeyi iyi korumamız lazım. Hem hayvanlarımızı koruyalım; ama tabii ki insan sağlığına zarar verecek, insan sağlığını tehdit edecek durumu da ortadan kaldırmaya yönelik bir 'orta yol' bulunması gerekecek" dedi.

Tunç, sokak köpeklerinin uyutulacağını yönündeki tartışmalara ilişkin de, "Bunlar Meclis'te tartışılacak konular. Nasıl bir çözüm olacağını hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.