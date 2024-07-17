'Sokak hayvanları' teklifinin görüşüleceği Meclis Komisyonu'nda tartışma

Sokak hayvanları ile ilgili kanun teklifinin görüşmelerinin başlayacağı Meclis Komisyonu'nda 'küçük salon' tartışması yaşandı. Komisyon Başkanı AKP'li Vahit Kirişci, gazetecilerin dışarı çıkarılmasını istedi. Tartışmaların ardından toplantıya ara verildi.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sokak hayvanlarının katledilmesinin önünü açacağı gerekçesiyle tepki çeken, “Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin görüşmeleri için toplandı.

Toplantı öncesinde, “Küçük salon” tartışması yaşandı.

Komisyonun muhalefet partili üyeleri, toplantının daha büyük bir salona alınmasını talep etti.

Gazetecilerin dahi ayakta kaldığı salondaki görüşmelerin sağlıklı bir şekilde yürütülemeyeceğini belirten komisyon üyelerinin talebi Komisyon Başkanı Vahit Kirişci tarafından dikkate alınmadı.

AKP’Lİ KİRİŞCİ’DEN GAZECİLERE TEHDİT

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, komisyonun CHP, İYİ Parti ve DEM Partili üyelerinin salonun değiştirilmesi yönündeki tepkileri karşısında, “Gazetecileri ve danışmanları salondan çıkartmak zorunda kalabilirim” dedi. Milletvekilleri, Kirişci’ye tepki gösterdi.

Komisyon Başkanlığı’na, muhalefet milletvekillerinin bildirdiği hayvan derneklerinin isimlerinin bildirildiği ancak Kirişci’nin, muhalefetin önerisi ile komisyona davet edilen dernekleri reddettiği iddia edildi.

TOPLANTIYA ARA VERİLDİ

Tartışmaların devam etmesi üzerine toplantıya yarım saat ara verildi.

Komisyon Başkanı Kirişci, aranın ardından gazetecilerin salondan çıkarılmasını istedi. Komisyonun CHP'li üyeleri ise gazetecilere, "Dışarı çıkmayın" diye seslendi.