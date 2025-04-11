Sokak hayvanlarına mama koyan personellere 'yasal işlem' uyarısı

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 9 Nisan 2025 tarihinde kurum personeline gönderdiği resmi bir yazı ile uyarıda bulundu.

Yazıda, müdürlük binası çevresine kedi ve köpek maması bırakılmasının yasaklandığı ve bu davranışın tespiti halinde ilgili personele yasal işlem uygulanacağı ifade edildi.

Yazıda şu ifadeler yer aldı:

"İl Müdürlüğümüz binasının çevresi, pencere önü vb. gibi yerlere kedi köpek maması koyan personeller tespit edildiğinde yasal işlem uygulanacağı hususunda: Bilgilerinizi ve personele duyurulması rica ederim."

"UTANIYORUZ"

Trabzon Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erol Sayın, müdürlüğün aldığı karar tepki gösterdi.

Sayın,medya61.com'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sahipli veya sahipsiz hayvanlara vicdani olarak yaklaşan ve bu soğuk günlerde onları beslemeye çalışan personele karşı bu tutumu anlamanın mümkün değil. Özellikle sahipsiz hayvanlara karşı daha korumacı olarak davranması gereken bir kurumun böyle bir tutum içinde olması son derece endişe vericidir. Valilik makamı tarafından verilen yetkilerin kamu vicdanını yaralayacak şekilde kullanılmasını manasız buluyoruz. Özellikle hayvanların korunması yönünde meslektaşlarımızın daha hassas olması beklenirken, böyle bir talimatın meslektaşımız tarafından imzalanmış olmasından dolayı utanıyoruz. Kamuoyu şunu bilsin ki; Veteriner Hekimler olarak, gerek sokak hayvanlarının refahı ve güvenliği için, gerekse bu konuda vicdani davranan vatandaşlarımızın yanındayız. Meslek yeminimiz olan yaşatmak felsefemize sonuna kadar bağlı kalacağız. Bu olumsuz , düşüncesiz ve sorumsuz davranışların takipçisi olacağız."