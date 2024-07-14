Sokak hayvanlarını sizden koruyacağız

Dün AKP tarafından Meclis'e sunulan sokak hayvanlarının katliamının önünü açan kanun teklifine tepkiler sürüyor. Sokağa çıkan hayvanseverler, “Adınızı tarihe katliamla anılarak kanla yazmakta ısrar etmeyin" dedi.

HABER MERKEZİ

Sokak hayvanları için düzenlemeler içeren "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" önceki gün AKP tarafından TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Teklife pek çok toplumsal kesimden tepki yağdı, Ankara'da ve İstanbul'da eylem yapan hayvanseverler teklifte bahsedilenin ötenazi değil cinayet olduğunu belirtti.

ADINIZI KANLA YAZMAKTA ISRAR ETMEYİN

Oldukça tepki toplayan düzenleme, kamuoyuyla paylaşıldığı ilk günden beri protesto ediliyor. Teklifin önceki Meclis Başkanlığı’na sunulmasıyla birlikte hayvanseverler, yurdun pek çok yerinde hayvan haklarını savunmak için meydanlara döküldü. Yaşam İçin Yasa inisiyatifi dün saat 19.00’da İstanbul Şişhane Meydan’da toplandı. Aynı zamanda Adana Seyhan Atatürk Parkı, Muğla Datça Cumhuriyet Meydanı ve Ankara Meclis Parkı’nda “Yaşam Nöbeti” başlatıldı. İstanbul’da gerçekleştirilen eylemde ve Ankara’da tutulan nöbette basın açıklaması okundu. Ankara’daki basın açıklamasına veteriner hekimler de katıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “2004 yılında kendi çıkardığı kanundaki “kısırlaştır-aşıla-yerine bırak” modelini uygulasa 20 yılda sokaktaki hayvan popülasyonunu pekâlâ kontrol altına alabilecekken bunu yapmayan AKP, şimdi artan hayvan popülasyonundan dem vuruyor ve belediyelere uygulatamadığı kısırlaştırma seferberliğinin faturasını, hayvanlara kesmeye çalışıyor.

Hayvanların ve insanların güvenliğini sağlayacak olanın; ticaretin yasaklanması, hayvanlara şiddete hapis cezası gibi ciddi önlemlerin alınması, ‘kısırlaştırma, aşılama ve yerinde yaşatma’ modelinin uygulanması olduğunu gizleyemezsiniz. Nefretle döşediğiniz taşlarla, adınızı tarihe katliamla anılarak kanla yazmakta ısrar etmeyin!”

Türk Veteriner Hekimler Birliği de tartışmalı kanun teklifine ilişkin yaptığı açıklamada “Bu haliyle bu taslağın yanında olmayacağımızı, yaşatmanın temel alındığı çözümlerin hala mümkün olduğunu, bu konuda inisiyatif almaya hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerini kullanırken Türkiye Barolar Birliği de teklifi kabul etmediklerini belirtti.

Barolar Birliği Hayvan Hakları Komisyonu tarafından yapılan açıklamada “Her şeyden önce, teklifin bu şekilde yasalaşması halinde ülkemiz tarihinde görülmemiş bir evcil hayvan katliamı yaşanacağını; sivil toplum örgütleri dışlanarak Meclis’te araştırma komisyonu dahi kurulmadan tepeden inme bir şekilde hazırlanan, akla, mantığa ve vicdana sığmayan bu teklifi asla kabul etmediğimizi, tarihsel sorumluluğumuz gereği ifade etmek zorundayız” ifadeleri yer aldı.

Hayvanseverler, bugün de saat 14.00’te eş zamanlı olarak tüm Türkiye’de “Katliam yasa tasarısını geri çek” eylemi düzenleyecek.